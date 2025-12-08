"Pacman" Giménez, la nueva figura del boxeo

El boxeador profesional e hincha reconocido de Gimnasia y Esgrima La Plata, Ayrton “Pacman” Giménez, fue una de las figuras destacadas en la previa del clásico ante Estudiantes por las semifinales del Torneo Clausura. El púgil oriundo de Villa Garibaldi recibió un cuadro con una camiseta del “Lobo” con su nombre, como homenaje a su reciente consagración internacional.

El pasado fin de semana, Giménez se quedó con el título Latino de la OMB en la categoría superpluma, dando un paso clave para posicionarse dentro del orden mundial.

En el Estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), el platense venció al colombiano Maicon Rincón tras diez rounds, por puntos y en decisión unánime. Las tarjetas reflejaron su dominio: 96-93 (Maximiliano Dolce), 97-92 (Raúl Herrera) y 96-93 (José Valera), en una noche que contó con el arbitraje de Gustavo Tomas.

Con este triunfo, el “Pacman” reafirma su crecimiento profesional y se instala entre los nombres a seguir en la categoría. Su presencia en la previa del clásico, además, fue un guiño emocional para los hinchas del Lobo: un deportista de la ciudad, recién coronado campeón, acompañando al club de sus amores en uno de los partidos más importantes del año.

En la velada donde Giménez obtuvo su título, la pelea de fondo también dejó una alegría regional: María Sol Baumstarh, de Brandsen, defendió con éxito el cinturón OMB Latino de la categoría mínimo al superar por puntos a Jazmín Villarino con tarjetas de 98-92, 99-91 y 97-93.