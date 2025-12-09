El recuerdo de don Rufino Natel: "gaucho, docente y soldado"

El 10 de diciembre se conmemora el "Día del Gaucho Puntano". Esta conmemoración fue instituida por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis (2012) a instancias de la Fundación “Puntanos Ilustres” en homenaje a don Rufino Natel, un gaucho famoso de la provincia que fue integrante de Ejército Sanmartiniano.

Además, fue Maestro de Posta, aquella que estuvo ubicada en la intersección de las calles Chubut y Santa Fe. También, fue dueño de una pulpería que estuvo situada en en la esquina de Rivadavia y Ayacucho.

Estos datos históricos del gaucho-docente-soldado surgen la investigación realizada por la entidad que preside Rubén Ávila, por Juan Alejandro Bruno Natel que es “tataranieto de don Rufino Natel” y por el “gaucho Sánchez”, que preside la “Agrupación Gaucha Santos Ortiz”.

“Don Natel” trascendió en la historia cuando el gobierno de San Luis le pidió que rastreara a quien había apuñalado al sanguinario Coronel Ambrosio Sandes, en un incidente que ocurrió en calle Colón antes de llegar a 9 de Julio.

"Don Natel", quien era federal y amigo del “Chacho” Peñalosa, se negó ya que consideraba a Sandes su enemigo, puesto que el coronel uruguayo a las órdenes de Sarmiento y Mitre fue autor de una impiadosa y cruel matanza entre el gauchaje riojano.

Sin embargo, después cambió de opinión al no poder resistirse a sus valores gauchos. Esto sucedió cuando el jefe de Policía, de apellido Segovia, llegó personalmente a su casa para pedirle que rastreara al agresor, ofreciéndole una tentadora oferta de parte del Gobernador Barbeito que consistía en dinero y eximición de algunas ventajas impositivas para sus negocios.

En un primer momento Natel se mantuvo en la negativa, pero cuando Segovia le recordó que le debía el favor de haberle salvado la vida, como buen gaucho de valores no tardó en aceptar prestar el servicio. Además, lo hizo porque veía a Segovia (a quien consideraba un amigo), en aprietos por la misión que le había encargado el mandatario puntano, tal como resaltan en su trabajo investigativo los historiadores.

“A un amigo no se lo deja abandonado en la desgracia”, pensó el gaucho puntano y aceptó prestar el servicio aclarando que le daría el dato personalmente a Segovia y que no aceptaría ninguna recompensa.

Así era don Rufino Natel, en su pulpería siempre había un lugar para el encuentro de la paisanada y nunca le cobró un peso de más al gaucho.

El rastreo emocionante y sorprendente fue inmortalizado por el escritor bonaerense Eduardo Gutiérrez.

Natel murió el 10 de diciembre de 1878 y esta fecha fue tomada para establecer el Día del Gaucho Puntano, en homenaje a su memoria y de todos los gauchos puntanos que forjaron la identidad provincial.



“Un gaucho en toda su dimensión”

Rubén Ávila, presidente de la “Fundación Puntanos Ilustres”, indico que “la literatura gauchesca está monopolizada por dos obras importantes y maravillosas: el Martín Fierro y Don Segundo Sombra. En ambas, el gaucho es producto de las plumas de José Hernández y Ricardo Guiraldes, respectivamente. Los autores eran estancieros y el gaucho que crearon sin dudas fue una ficción.”

En cuanto a las características del gaucho puntano afirmo: “Cuando conocí e investigué la vida de don Rufino Natel me di cuenta de que estaba ante un gaucho en toda su dimensión, un gaucho que podría equipararse al Martin Fierro y don Segundo Sombra, pero con la ventaja de haber existido. Y agrega: “No dudé en escribir y concretar la idea de reivindicarlo con el título de El Gaucho Puntano”.

Fuente: Fundación “Puntanos Ilustres” y Archivo Histórico de San Luis.

