Se completa la mesa judicial: propusieron a Rafael Berruezo como Fiscal de Estado Adjuntor

El gobernador, Claudio Poggi, ha completado su círculo de confianza. Con la propuesta y posterior aceptación de Rafael Berruezo como fiscal de Estado Adjuntor, la mesa judicial queda conformada por figuras de máxima confianza del oficialismo, consolidando así su "influencia" en un aspecto clave de la provincia.



Berruezo se desempeña en la actualidad como director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad. Este lunes, compartió un encuentro en el despacho del Gobernador, donde confirmó que asumirá el rol pedido por el mandatario provincial.



El Gobierno indicó que Berruezo se recibió en la Universidad Autónoma ‘Gabriel René Moreno’ de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es profesor titular de Derecho Penal I en la carrera de Abogacía de la Universidad Católica de Cuyo y docente de la Maestría de Derecho Penal en la Universidad Autónoma ‘Gabriel René Moreno’ de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (entre otros hitos académicos y profesionales). Del año 1997 al 2007 fue secretario de Fiscalía Federal de San Luis.



Pero el detalle más icónico, es que el letrado responde con obediencia a las directrices del oficialismo.

La mesa judicial actual



El 5 de agosto, el Senado aprobó la designación de Víctor Endeiza como ministro del Superior Tribunal de Justicia. El abogado es amigo personal del Gobernador y miembro de la familia que tomó virtualmente la conducción de la provincia. En el último tiempo, se desempeñaba como Fiscal de Estado. Todo queda en el árbol genealógico.

Víctor Endeiza. Foto: ANSL.



Ese mismo día, la Cámara Alta prestó acuerdo para la designación de Eduardo Cadelago Filippi como Procurador General de la provincia. La postulación fue impulsada por Poggi y no recibió impugnaciones.



El puesto de Procurador General se encontraba vacante desde el 28 de febrero, cuando el Gobernador aceptó la renuncia de Luis Martínez (vale recordar, bajo una presión extrema, como blanco de señalamientos y cuestionamientos directos de Poggi).

Eduardo Cadelago Filippi. Foto: ANSL.



Filippi es abogado, escribano y docente universitario. Desde 2018 se desempeña como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Villa Mercedes.



A su vez, el 21 de agosto, le tomaron juramento a Fabiana Zárate como Fiscal de Estado. La letrada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es exesposa del vicegobernador, Ricardo Endeiza. Integra un círculo de confianza preponderante; es una pieza clave desde el punto de vista político, siendo una colaboradora constante no solo ahora en la gestión, sino durante las campañas electorales de Poggi.



El propio Gobernador, la elogió en público por su trabajo, por haber supervisado 17 mil decretos que él firmó, para "garantizar que no existiera un error". Es decir, es una persona de extrema confianza y obediencia.

Fabiana Zárate durante su juramento. Foto: ANSL.



Así, la mesa judicial de San Luis queda completa. Con las designaciones de Endeiza, Cadelago Filippi, Zárate y ahora Berruezo, el Gobernador afianza su influencia en la esfera judicial, asegurando que los roles claves queden en manos de figuras con lazos políticos o familiares directos. Este movimiento estratégico consolida el poder del oficialismo y su control sobre el funcionamiento del Estado en sus más altos niveles.

