“La funcionaria Fernanda Sosa se acercó para agredirme y se contuvo por mi hija”

El incidente que hizo conocer Raquel Gurruchaga a manera de denuncia pública, ocurrió en la inauguración del complejo deportivo “Bajo Belgrano” (Eleodoro Lobos entre Las Heras y Belgrano), evento al que fue invitada por ser amiga de la familia propietaria del emprendimiento.

“Me viniste a pegar”, afirmó la comunicadora en una editorial tras el episodio que ocurrió el sábado 19 de setiembre y que decidió hacerlo público esta semana. “Sosa se contuvo porque estaba mi hija”, precisó.

Raquel Gurruchaga, al igual que otros periodistas y medios, desde hace varias semanas vienen exponiendo ante la opinión pública una serie de situaciones irregulares que se están dando en el parque.

Por un lado, se coincide que está en una situación de abandono (algunos dicen que está volviendo a ser un basural, como lo era originalmente) y por el otro, hay preocupación por los manejos poco transparentes de fondos que derivaron en una auditoria, cuyo resultado seguramente se ocultará en una nebulosa como es característica de la actual gestión provincial.

Gurruchaga y su equipo se han explayado en varios programas sobre “la caótica situación del parque” y Fernanda Sosa, que está en el ojo de la tormenta, se ve que encontró en la apertura del coqueto complejo la oportunidad para cruzarla y lo hizo de muy mala manera.

“Directamente vino a increparme. Me dijo muy cerca de mí, ¿qué te pasa a vos conmigo, por qué tanta saña…? y como vio que estaba acompañada se contuvo”, reconstruyó la periodista, que recordó que el ataque fue cuando estaba sentada en un sillón junto a su hija mirando la fiesta en un sector que no tenía mucha iluminación.

“Inmediatamente le pregunté quién era y cuando se identificó le pedí que se retire”, acotó y agregó que fue “una situación horrible porque directamente vino a atacarme, a increparme”.

Gurruchaga comentó además que cuando la vio venir pensó que “era un trapito” que venía a cobrarle el estacionamiento, pero después se llevó la sorpresa que era una ofuscada funcionaria del gobierno provincial. “Me sentí atacada, porque como lo dije en una de las editoriales de mi programa siento que me vino a pegar”, sostuvo en un contacto con El Diario de la República.

Solidaridad por dos

Este medio expresa su solidaridad con Raquel Gurruchaga por la situación de apriete que denunció que es un acto de intento de censura y ataque a la libertad de expresión.

De igual modo, con el periodista movilero Miguel “Copito” Ocampo (FM Latina) que fue golpeado y lesionado por un irascible motoquero que es un conocido comerciante de la ciudad.