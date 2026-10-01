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Copa Argentina

Platense le ganó a Estudiantes y es semifinalista

El “Calamar” se impuso por 1 a 0 con gol de Lencina en la agonía del partido y enfrentará a Atlético Tucumán en la siguiente ronda.

Por redacción
| Hace 2 horas

Platense venció 1 a 0 a Estudiantes de La Plata y pasó a las semifinales de la Copa Argentina, en un partido disputado en el en el estadio "Norberto Tomaghello" de Florencio Varela.

 

En un encuentro válido por los cuartos de final, el gol lo convirtió Gonzalo Lencina, a los 38 minutos del segundo tiempo.

 

En las semifinales, el "Calamar" enfrentará a Atlético Tucumán, que dejó en el camino a Independiente Rivadavia de Mendoza tras vencerlo por 3 a 2 en definición por penales, luego de haber finalizado 1-1 los noventa minutos reglamentarios.

 

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