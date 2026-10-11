Juventud no pudo romper el cero ante Sol de América

El Juve lo dio todo, pero no pudo quedarse con el triunfo. Foto: Redes sociales Juventud.

En un encuentro disputado en el estadio Juan Gilberto Funes, Juventud Unida Universitario no logró plasmar en la red la ventaja de jugar con un hombre de más e igualó 0 a 0 frente a Sol de América de Formosa. El resultado deja la llave abierta, aunque obliga al conjunto puntano a buscar el triunfo en condición de visitante.

El trámite de la primera etapa resultó chato y con pocas luces. Juventud insinuó una imagen prometedora durante los primeros quince minutos, intenciones que progresivamente se fueron desdibujando a medida que la visita enfriaba el ritmo de juego.

Hubo ciertas dudas por faltas menores no sancionadas. Pero en líneas generales, el arbitraje fue acertado. El dueño de casa recién logró aproximarse con cierto peligro sobre el cierre del parcial, retirándose al descanso con el marcador en blanco.

La tónica cambió drásticamente tras el paso por los vestuarios. En apenas tres minutos de la segunda mitad se generó más peligro que en todo el período inicial: una gran maniobra individual de Salinas terminó con un potente remate que se estrelló en el travesaño, encendiendo las alarmas en el fondo formoseño.

Poco después llegó la jugada determinante del encuentro: una infracción sobre Alan Sosa le costó la expulsión directa a López en Sol de América. La jugada dejó al futbolista local seriamente dolorido y obligado a retirarse de la cancha, mientras que la visita reestructuró su planteo táctico apostando a hacer correr el reloj y dilatar cada reanudación.

Con un jugador más, el Auriazul volcó sus líneas al ataque y mostró mayor dinamismo en la elaboración, aunque le faltó serenidad y claridad en el último pase para desnivelar. Sobre el final, cuando la desesperación empezaba a ganar terreno, Eber Garro tuvo en su cabeza el gol del triunfo mediante un frentazo que el arquero formoseño logró desviar magistralmente al ángulo.

El pitazo final selló un empate sin goles que dejó un sabor amargo en la plantilla local. Juventud necesitaba la victoria para viajar con tranquilidad a Formosa, donde ahora deberá jugarse el todo por el todo en el partido de revancha.