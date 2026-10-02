Luis, Fer y Facu le dan la bienvenida a la primavera con un show 360° en Roma Multiespacio

La primavera se vive mejor con música, amigos y una pista llena. Con esa premisa, Luis Soloa, Fer y Facu se preparan para protagonizar una nueva noche tropical en Roma Multiespacio, con una propuesta que promete sorprender al público y convertir el baile en una experiencia diferente.

La cita será este sábado 3 de octubre, en el complejo ubicado en Gervasio Escudero y Ruta 3, donde la música, la puesta en escena y las propuestas especiales se combinarán para recibir la nueva estación con toda la energía.

Un escenario en medio de la pista: una experiencia diferente

Esta vez, uno de los grandes atractivos será el escenario de 180 grados, ubicado en medio de la pista, una propuesta que busca acercar a los artistas al público y generar una conexión diferente durante el espectáculo.

La idea es que los asistentes no sean simples espectadores, sino verdaderos protagonistas de la noche, rodeados de música, baile y una puesta en escena pensada para disfrutar desde todos los sectores.

Fieles a su estilo, Luis, Fer y Facu volverán a desplegar su repertorio tropical, con canciones para cantar, bailar y compartir, en una noche que invita a reencontrarse con amigos y celebrar el comienzo de la primavera.

Maquillaje artístico y fernet 2x1

La propuesta también incluirá detalles pensados para sumar diversión a la experiencia. Habrá maquillaje artístico para quienes quieran darle un toque especial a su look primaveral y una promoción de fernet 2x1 hasta las 2 de la madrugada.

La combinación de música en vivo, ambientación y promociones busca hacer de esta fecha una alternativa para quienes quieren disfrutar de una salida diferente y comenzar octubre con una celebración a lo grande.

Entradas disponibles por Passline

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Passline. Además, la primera tanda promocional ofrece dos entradas por $15.000, una oportunidad para organizar la salida con amigos y asegurar el lugar con anticipación.

La invitación está hecha: este sábado 3 de octubre, Roma Multiespacio se prepara para recibir la primavera con música, sorpresas y una pista lista para bailar.

Luis, Fer y Facu, un escenario renovado y una noche para vivir la primavera a pleno.

📍 Lugar: Roma Multiespacio, Gervasio Escudero y Ruta 3.

📅 Fecha: sábado 3 de octubre.

🎟️ Entradas: disponibles en Passline.

🔥 Promo lanzamiento: primera tanda, 2 entradas por $15.000.

🍹 Promoción especial: fernet 2x1 hasta las 2 AM.