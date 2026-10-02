Renunció la número dos de la Secretaria de Trabajo de la Nación

Claudia Testa presentó este viernes su renuncia como subsecretaria de Relaciones del Trabajo y dejó formalmente la estructura de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que encabeza Julio Cordero, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Desde el Ejecutivo precisaron ante la consulta de Agencia Noticias Argentinas que la salida de Testa responde a un proceso de reestructuración interna en la cartera ministerial. Su lugar será ocupado por Mariano Sartoris, un abogado que venía desempeñándose como subsecretario Legal de Capital Humano y que cuenta con la plena confianza de la ministra Sandra Pettovello.

La abogada, de amplia trayectoria en el fuero de relaciones laborales en la Ciudad de Buenos Aires, había desembarcado en la gestión libertaria a fines de 2024. Su designación oficial se concretó mediante el Decreto 31/2025 publicado en enero de este año, con retroactividad al 10 de diciembre del año pasado. Desde allí, ocupó la segunda línea del organismo y tuvo intervención directa en paritarias, mediaciones colectivas y conflictos sindicales.

Una de sus últimas gestiones de relevancia en el área tuvo lugar el pasado 29 de septiembre, cuando encabezó una audiencia para recibir a representantes de trabajadores despedidos de la aerolínea Flybondi, quienes reclamaban la mediación oficial por indemnizaciones y salarios impagos.