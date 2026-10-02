“Tenemos que gobernar para todos, vamos a reconstruir San Luis en 6 meses”

“Vamos a restablecer la situación social de San Luis, vamos a llevar los salarios a niveles más justos, vamos a reconstruir la provincia en 6 meses”, manifestó Alberto Rodríguez Saá ante los jóvenes en un encuentro clave en la sede de Compromiso Federal.

El exgobernador y presidente del PJ puntano indicó que no hay que llegar al gobierno “porque sí”, sino que se debe trabajar para “gobernar para todos”.

En ese sentido, subrayó que “no se persigue a la gente”. “Nuestra revolución fue romper con la distancia”, aseveró al cuestionar la indiferencia, el egoísmo y el individualismo que reina actualmente en la provincia.

Alberto Rodríguez Saá, dio cátedra de justicia social, independencia económica y soberanía política.

“Todos los jóvenes unidos. Prohibido pelearse. Los politiqueros los dividen. Hay que abrir las tribus, no dejar afuera a nadie. Solidaridad, amor al prójimo, no son palabras sonsas. Tienen una fuerza enorme”, insistió.

Ante el aplauso unánime de una sede colmada, recordó distintos logros irrepetibles de su gobierno y subrayó algo que ningún político, ningún referente tiene en cuenta: una vez que se resuelva lo urgente y se genere una economía “caliente”, hay que mirar al futuro para atravesar los enormes desafíos que se vienen.