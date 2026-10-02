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Derrotó a Unión

Boca, con la fuerza de los pibes, se ilusiona con el campeonato

Se impuso por 3 a 0 con dos goles de Leonel Flores y el restante de Lautaro Di Lollo. Independiente de Mendoza y Gimnasia La Plata empataron 1 a 1. 

Por redacción
| Hace 2 horas
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