Alberto Rodríguez Saá: “Si hay un nosotros, hay esperanza”

“¿Es tan difícil que los que gobiernan entiendan que gobernar es dar trabajo? ¿Es tan difícil que entiendan que es imposible acceder a una vivienda digna? Tenemos que volver y ustedes, los jóvenes, tienen que estar unidos”, aseveró en medio de aplausos que se tiñeron con el color de pancartas, banderas, cornetas y un cántico clave: “Una más y no jodemos más”.

Con la claridad que lo caracteriza, Alberto Rodríguez Saá habló ante los jóvenes. Y entre sus intervenciones hizo mención al peronismo. Recordó el 17 de Octubre, el rol de Eva Perón, la visión de Juan Domingo Perón, y lo hizo no por dar una clase de historia, sino para marcar algo elemental que es la clave para volver y cumplir los sueños: la solidaridad.

Según indicó, solo con la solidaridad, el amor al prójimo, será posible reconstruir San Luis, así como el 17 de Octubre tejió, sembró, generó solidaridad. Pero ese trazado no es individual, “es juntos”. “Si hay nosotros, hay esperanza”, insistió.

Luego de abordar distintos y deplorables atrasos que hoy configuran el dolor de miles de familias, cuestionando la mediocridad de la gestión de Claudio Poggi, expuso que hay que trabajar con “organización”, sin egoísmos, y hacerle ver a la gente una realidad concreta: se votó mal y ahora es necesario que venga quien es capaz de devolver la dignidad.

También fue muy crítico del intento de “borrar la puntanidad”, pero destacó que es la puntanidad justamente el punto que puede salvar a la provincia no solo de un presente que duele, sino de un futuro con múltiples desafíos que será clave saber enfrentar.