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Estrenos de cine

Con un clásico que cumple 25 años, el suspenso se apodera de las salas puntanas

"Los otros", del chileno Alejandro Amenábar, vuelve a las salas para celebrar su cuarto de siglo de susto. Se suman "Clayface", una de terror en el Amazonas, el retorno de Heidi y el debut de Wanda Nara. Mirá la cartelera.

Por redacción
| Hace 10 horas

En la saludable decisión de Cinemacenter de reestrenar algunos clásicos, la llegada de “Los otros”, la excelente película del chileno Alejandro Amenábar, es una nueva demostración de la permanencia de las buenas historias. La película protagonizada por Nicole Kidman celebra sus 25 años con nuevas proyecciones en las salas y San Luis no es la excepcion.

 

 

Casualmente, el ambiente de miedo y suspenso que el director imprimió en su producción se mantiene en otros estrenos de esta semana en la provincia. El caso más claro es el de “Clayface”, un thriller de terror que tiene como protagonista a un villano de la galería de antagonistas de Gotham, quien se convirtió de chico callejero a estrella de Hollywood. Es el único estreno de Cines Fénix en Villa Mercedes.

 


Más directa es la tónica de “Terror en el Amazonas”, otra opción para los que gustan asustarse en el cine aunque en esta ocasión la modalidad es mucho menos oculta. Un grupo de médicos se interna en la selva y despierta a una serpiente sanguinaria que no para de causas destrozos.

 

 

Las otras dos propuestas son bastante más coloridas. La comedia nacional “¿Querés ser mi hijo?”, que tiene a Wanda Nara y Agustín Bernasconi como protagonistas, y el regreso de Heidi, el clásico infantil, que presenta una aventura en la que tiene que buscar a su mascota, perdida en los Alpes.

 

 

 

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