La artista puntana que ofrece sus corazones en Córdoba

De visita en San Luis en julio pasado, Roma Haese empezó a pintar “¿Qué es el amor?”, una obra con la que se postularía para el festival estudiantil ‘’Nuestro arte es trabajo’’, una exposición colectiva para estudiantes y egresados de las universidades de arte de Córdoba. Terminada en septiembre y hecha exclusivamente para la mestra, la pieza estará expuesta hasta el domingo 25 de octubre en el museo Emilio Caraffa, de la provincia vecina y permitirá que más gente conozca su arte.

La creación, compuesta de cuatro corazones en distintas circunstancias, es parte de un concepto sobre el que la artista puntana trabaja desde hace tiempo, relacionado con el amor. “Me pareció que era el momento de materializarlo”, dijo a El Diario de la República.

“¿Qué es el amor?” está hecha en madera que Roma caló con la forma de corazones de 90 por 70 centímetros y luego pintó con acrílico. “La obra –explicó la joven- habla de distintas sensaciones que uno atraviesa al enamorarse, sensaciones que pueden confundirse con amor”. Haese dijo que se inspiró en sus propias vivencias y que cada corazón (en llamas, entre púas, derretido y floreciendo) tiene un mensaje en particular.

El impulso de la atracción inicial, las heridas que puede dejar un amor, la fundición de la estructura personal y el paso del enamoramiento al amor real son algunas de las lecturas que la artista pretendió enviar “desde lo más profundo de mi corazón, al igual que la obra”.

Roma nació en San Luis hace 25 años y estudió en el Instituto Aleluya. Pasó un año por la Universidad Católica de Cuyo y luego viajó a Córdoba para estudiar el profesorado en Artes Visuales. “Tengo recuerdos desde pequeña pintando todo lo que había en mi casa, hasta las paredes de mi abuela”, contó la joven, quien no se imagina una vida en donde crear no sea su centro. De hecho, ahora trabaja sobre una nueva obra llamada “El encuentro del alma”, que mostrará en su instagram @romahaese_ .

Actualmente, la puntana dicta talleres de arte y realiza diseños digitales en Córdoba, aunque dice que le encantaría volver a San Luis y ejercer aquí la docencia. Mientras, hace un posgrado en Arteterapia y se forma curaduría, a la vez que ayuda con las redes sociales a diversos emprendimientos (el último fue la banda folclórica “Tres rumbos”) y pinta en vivo en bares, centros culturales y religiosos de Córdoba.