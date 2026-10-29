ASDE protestó por el crimen de Nancy Godoy y alertó sobre la crisis docente

La conmoción por el asesinato de la docente Nancy Godoy en Corrientes derivó este jueves en una jornada nacional de duelo, cese de actividades y protesta que en la provincia tuvo su correlato a través de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE).

Con concentraciones y panfleteadas simultáneas frente al Correo Argentino en la ciudad capital, en la Plaza Sobremonte de Villa de Merlo y en la plaza del Mercado en Villa Mercedes, el gremio visibilizó el profundo malestar que atraviesa el sector educativo frente a las precarias condiciones laborales y el abandono estatal.

En diálogo con El Diario de la República, el secretario general de ASDE, Diego Scriboni, calificó el trágico episodio como “el reflejo de las condiciones en que estamos trabajando, que son muy malas”, y remarcó que la problemática excede el plano geográfico de Corrientes para replicarse en todo el país.

El referente gremial señaló que este escenario golpea con crudeza en el ámbito local durante el denominado año de la educación: “Los docentes nunca hemos estado tan endeudados como ahora”, enfatizó, al tiempo que cuestionó la falta de respuestas reales por parte del Gobierno provincial ante los constantes reclamos salariales, limitados a bonos temporales que no logran calmar el descontento.

Asimismo, Scriboni subrayó que la lucha pedagógica y sindical hoy van de la mano en las aulas y en las calles.

“El docente que lucha está enseñando, pero un docente que enseña está luchando también”, reflexionó, y concluyó con un llamado a la unidad y a la pérdida del temor: “En este panorama de tanto miedo, hay que empezar a perder el miedo y animarse a estar en las calles, a reclamar por un trabajo justo, por un salario justo y por una educación que sea justa”.