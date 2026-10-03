AFA suspendió por un año a Laura Sánchez, presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol

Laura Sánchez fue apartada por un año de la presidencia de la Liga Sanluiseña de Fútbol. La decisión disciplinaria fue tomada por el Consejo Federal de AFA, que de esta forma endureció su posición ante la crisis institucional que atraviesa el ente rector del balompié puntano. El castigo se fundamentó es que no cumplió con la suspensión de tres meses que se le había aplicado.

De acuerdo a lo comunicado en el boletín del Consejo Federal de AFA, Sánchez desobedeció la pena de tres meses al obstaculizar la tarea de la tesorera Cecilia Serrano, tal como lo especificaron en una presentación, con carácter de denuncia, efectuada por el vicepresidente Daniel “Pela” Miranda y el secretario Gastón Argenio.

“Se encuentra acreditado en las actuaciones, que la encartada (Laura Sánchez) luego de la sanción disciplinaria, ha incidido en la señora Tesorera para impedir que la misma se presente en la entidad bancaria donde la liga posee cuenta, impidiendo la normalización de la misma con las nuevas autoridades interinas, afectando el normal funcionamiento de la institución deportiva”, sostiene AFA. Sánchez, en su descargo negó todo.

Originalmente, la presidenta del Concejo Deliberante capitalina y ‘socia’ política del intendente Gastón Hissa, fue sancionada disciplinariamente por tres meses junto a Martín Decena, identificados en el fallo como presidenta y secretario de la Liga Sanluiseña de Fútbol.

Además, la entidad fue sancionada con una multa de 2 millones de pesos y quedó imposibilitada de solicitar licencias deportivas para sus clubes afiliados de cara al próximo Torneo Regional Federal Amateur 2026.

Los dos motivos centrales de la sanción por tres meses fueron la organización de la Copa San Luis 2026 a espaldas del Consejo Federal y la denuncia de los 13 clubes de futsal. En el primer caso, la investigación se inició a partir de una presentación de Treuque, quien informó sobre la realización del torneo. En sus descargos, Sánchez y Decena sostuvieron que la Liga no había participado en la organización, sino que había recibido una invitación de Juventud Unida Universitario. El Tribunal consideró acreditado que tanto la Liga como el club y sus dirigentes estuvieron involucrados en el desarrollo del evento.

Un segundo caso, el expediente incluyó la denuncia de 13 clubes de futsal afiliados que cuestionaron una sanción que incluía la quita de nueve puntos en todas las categorías, la prohibición de obtener ascensos durante dos años y una multa de 500 mil pesos por cada institución. El Tribunal entendió que los dirigentes de la Liga se excedieron en el ejercicio de atribuciones que no estaban contempladas en el Estatuto. La Dirección de Personas Jurídicas de San Luis ya había declarado irregular e ineficaz esa resolución.

Como consecuencia, el Tribunal resolvió suspender durante tres meses a Sánchez y Decena, multar a la Liga con 2 millones de pesos, impedir a la Liga solicitar licencias deportivas para el Regional Amateur 2026 y suspender también por tres meses a Carlos Marín y Gonzalo Salgueiro, de Juventud Unida Universitario.

El caso vuelve a poner en el centro el doble rol de Laura Sánchez, quien se desempeña como presidenta del Concejo Deliberante de la capital y como presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol. En paralelo, fue denunciada penalmente ante el Ministerio Público Fiscal por la presunta utilización de recursos del Estado municipal para beneficiar un emprendimiento privado de su propiedad.

Una tercera presentación

Pero, la sanción por un año, tiene que ver con una presentación que hicieron directamente los integrantes de la comisión directiva interina. La ‘gota que rebalsó el vaso fue que Sánchez, tal como quedó probado, intervino sobre la tesorera Cecilia Serrano para evitar que concurriera al banco donde opera la Liga, trabando la normalización de la cuenta con las autoridades en función.

Debido a esto, la entidad madre del fútbol tiene atrasos en sus pagos, entre ellos, el pago de la multa impuesta por el Consejo Federal de AFA.

Ahora la expectativa está en el rumbo institucional de la Liga Sanluiseña que tiene sus ‘piernas bastante machucadas’ por los golpes que ha recibido.