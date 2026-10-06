Cerró Ribeiro: la historia que empezó en Villa Mercedes y llegó a todo el país

Antes de que su apellido se convirtiera en una marca conocida en todo el país, Ribeiro era un negocio familiar de Villa Mercedes. Allí comenzó una historia que atravesó generaciones, cambió de rubro y llevó una empresa nacida en San Luis a competir con las grandes cadenas nacionales. El cierre de sus locales mercedino y capitalino termina de mostrar el retroceso de una firma que durante décadas tuvo un lugar propio en el comercio provincial.

El comienzo fue el 25 de mayo de 1910, con una joyería, relojería y óptica. Los electrodomésticos llegaron después. Luis Ribeiro, integrante de la segunda generación familiar, tomó las riendas en 1940 y amplió la oferta del negocio. Su vínculo con Villa Mercedes se mantuvo incluso cuando la empresa creció: vivió sobre el local de calle Pedernera y murió en su ciudad natal en 2018, a los 105 años.

Las “Minicuotas Ribeiro” fueron la identidad comercial de esa expansión. La venta y la financiación de artículos para el hogar quedaron unidas en una misma propuesta. Heladeras, cocinas, televisores y muebles desplazaron a los productos del pequeño comercio inicial. Para 2012, la empresa estaba conducida por la tercera generación de la familia y empleaba a más de dos mil trabajadores.

En San Luis capital, su recorrido también quedó ligado al centro comercial. El local de Rivadavia, junto al Paseo del Padre, había sido Casa Vulcain antes de adoptar el nombre Ribeiro en la década del setenta. Esa sucursal cerró en enero de 2020 y sus empleados fueron trasladados al establecimiento de Colón. El año anterior ya había dejado de funcionar el local de avenida Centenario. Las persianas empezaron a bajar mucho antes de este último cierre.

La relación con la provincia excedió las vidrieras. En febrero de 2014, Ribeiro inauguró un centro de distribución en la Zona de Actividades Logísticas de Villa Mercedes. Un año después, el Gobierno provincial informó que desde esas instalaciones se abastecía a 33 de las 73 sucursales que tenía entonces la cadena y que allí trabajaban más de cincuenta personas. La ciudad de origen también se había convertido en una pieza de su funcionamiento nacional.

La crisis fue desarmando esa estructura. Los problemas financieros, las deudas salariales y el cierre de sucursales precedieron a la presentación en concurso preventivo de agosto de 2021, después de una búsqueda de capital que no consiguió resolver la situación.

El cierre en San Luis tiene ese largo deterioro detrás, pero también una dimensión local: Ribeiro surgió en Villa Mercedes, sostuvo empleo y actividad comercial en la provincia y creció desde allí. Su nombre terminó instalado en marquesinas de todo el país. Ahora, las persianas bajas alcanzaron también al lugar donde había empezado todo.