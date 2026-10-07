El rojo del terror se derrama por el Valle del Conlara

Por quinto año consecutivo Merlo se tiñe de rojo con un festival de cine de terror que ya está instalado en el calendario nacional y que llega a la nueva edición con una cartelera de primer nivel, propuestas para toda la familia y la idea de supervivencia tan presente en los clásicos del género.

“Merlo sangriento” comenzará el viernes y se extenderá hasta el domingo con proyecciones de cortos, largos, charlas, seminarios, un concurso de cosplay y tres grandes películas para el cierre de cada jornada que sumarán prestigio al festival que se hará íntegramente en La casa del poeta. El viernes llega “El susurro”, una coproducción uruguaya-argentina; el sábado será el turno “La frecuencia Kirlian”, de Cristian Ponce y el domingo de despedida se proyectará “Ojos verdes rojos malditos”, del reconocido Pablo Vergara, villamercedino que ya tiene varias películas hechas en Córdoba, su lugar de residencia.

En medio de esas historias habrá otras locales, nacionales e internacionales que serán parte del concurso de cortos. “Hacer un festival de este tipo es un orgullo porque nos permite mantener un espacio para que los realizadores y realizadoras puedan presentar sus cortometrajes”, dijo Juan Ever, director de cine de Merlo y responsable principal del festival.

Como siempre, el objetivo del encuentro es mostrar a los nuevos directores que hay en todo el país y fundamentalmente en San Luis. Al director, le llamó la atención la cantidad de cortometrajes de la provincia que se presentaron en la convocatoria, especialmente hechos en escuelas. Tres de ellos pasaron el primer corte y serán proyectados en el festival.

Ever nota un crecimiento grande en el talento provincial aunque consideró que el cine puntano de terror es todavía un movimiento emergente. “A nivel internacional, el género ganó más respeto”, agregó el director, quien encuentra en el hecho de que las producciones locales compitan con bonaerenses, rosarinas, cordobesas, ecuatorianas, chilenas y mexicanas es una buena manera de medirse.

“El terror es un género –reconoció Juan- en el que se pueden decir muchas cosas, mucho de lo que está pasando actualmente, lo que nos toca vivir en Argentina y en Latinoamérica”. El director consideró al cine fantástico un buen punto “para hacer catarsis”.

Como organizador del festival, Ever –quien este año presentó la emotiva “Cartas de amor y guerra”, un cortometraje por fuera del terror- conoce el estado de las cosas en el cine nacional porque lo vive a diario como realizador y como responsable del “Merlo sangriento”. “En años anteriores contamos con el apoyo del INCAA que nos sirvió para cubrir algunos gastos, ahora sale todo de nuestros bolsillos”.

Como el espíritu del encuentro es trascender el cine de terror, todos los años se organizan actividades paralelas, como un concurso de cosplay, stands con ventas de productos y charlas y exposiciones tendientes a convocar a un público que no va solo para asustarse.

PROGRAMACIÓN

VIERNES 9 DE OCTUBRE

16:00 Apertura puertas

16:30 Charla ULP con Alberto Tricarico

18:00 Bloque nacional/local:

Yo te Amo – Sergio Marzano (7 min)

Los Elegidos – Fercks Castellani (9 min)

Finalmente – Diego G. Medina (8 min)

Al Calor de las Brasas – Joaquín Chávez (8 min)

Mutar - Giuliana Giangiulio (San Luis. 2 min)

Una Historia de Pelos – Estudiantes 6to año Audiovisual Sgo. Besso (San Luis. 8 min)

Super 8 – Estudiantes 6to año Audiovisual Sgo. Besso (San Luis.12 min)

19:30 El Relato Oculto – conversatorio con Leonel D Agostino

20:40 Apertura oficial

21:30 El Susurro – Gustavo Hernández Ibañez (Argentina-Uruguay. 101 min)

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

16:00 Apertura puertas

16:30 Muestra festivales (Horror en Banfield/Curtas Do Imaxinario)

17:30 Cine de Género: Crear, Producir y Circular – panel con Valentina Lellin y Leonel D Agostino – Modera Juan Ever

19:00 Bloque nacional/local

Caras Locas – Ramsés Tuzzio (8 min)

La Chica de la Frontera - Natalio Pagés, Francisco Novick (20 min)

No te olvides de Sonreír – Camilo Costa (San Luis. 6 min)

M.A.L. – Antonela Correa, Micaela Sosa Ponce y Lucía Algañaraz - Escuela N ° 165. Mtro Julián Barroso Rodríguez (San Luis. 4 min)

165. Mtro Julián Barroso Rodríguez (San Luis. 4 min) Streamers - Adrián Alieni - Escuela Legado Comechingón (San Luis. 8 min)

20:00 Cine, fondos y gestión – conversatorio con Laura Juarez

21:30 La Frecuencia Kirlian – Cristian Ponce (Argentina. 94 min)

DOMINGO 11 DE OCTUBRE

16:00 Apertura puertas

16:30 Puntos de escucha. Procesos y desafíos del sonido y la música del audiovisual en San Luis a cargo de Mauro Franzen

18:00 Concurso de Cosplay

19:00 Bloque internacional

Entrelazados – Ezra Montero (Mex. 12 min)

Todo va a estar bien - César Adriazola Mieres (Chile. 8 min)

Manía - Josué Jacobo Coellar Macías (Ecuador. 26 min)

20:00 Ceremonia de premiación

21:30 Ojos Verdes Rojos Malditos – Pablo Vergara (Argentina. 70 min)