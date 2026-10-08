Anabela Lucero inició una huelga de hambre y no la dejan comunicarse con el juez

El entorno de Anabela Lucero informó este jueves a través del abogado Adriel Cabello que, desde el martes 29 de septiembre, se encuentra en huelga de hambre en protesta por la falta de atención médica y para exigir que se concreten los estudios indicados por el cirujano que la evaluó.

De acuerdo a lo que puntualizaron con preocupación su estado de salud se ha complicado: “Desde el inicio de esta medida, ha perdido más de siete kilos. Continúa con dolor e inflamación y ayer le aumentaron la dosis de los analgésicos”.

Además, su entorno denunció otro acto de atropello contra su derecho a defensa, ya que el Servicio Penitenciario que depende directamente de la ministra de Seguridad Nancy Sosa y pór ende del gobernador Claudio Poggi, “le prohibió enviar notas directamente al juez y exige que todas sus comunicaciones pasen por la Dirección del establecimiento”.

Precisó la familia que “desde el 29 de septiembre permanece allí un hábeas corpus manuscrito dirigido al juez Ortiz, en el que Lucero relata en primera persona lo que está padeciendo”.

El defensor Adriel Cabello afirmó que no se ha formado el incidente correspondiente en el Juzgado de Garantías y teme que el magistrado no haya recibido la presentación ni conozca lo que ella expuso. Ante esta irregularidad y obstáculo que se ha impuesto a todo lo que tenga que ver con Anabela Lueroc que cumple prisión preventiva, reclamó su inmediata remisión y una respuesta médica efectiva y oportuna.

El lunes, Sosa y la directora de la Penitenciaria Karina Mantelli expusieron y se burlaron de Lucero al hacerla trasladar fuertemente custodiada al Hospital “Ramón Carrillo” para un estudio que habían tramitado sus abogados, Cabello y Esteban Bustos. Cuando llegó y tras varios minutos de espera, le informaron que no tenía turno programado y que por ello no la podían atender.

Cuando se hizo pública lo burla a la que la sometieron Sosa y Montelli, recién el miércoles a la noche, alrededor de las 23:00, la llevaron para efectuarle una resonancia magnética. Ahora, están a la espera de los resultados.