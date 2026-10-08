Conectividad TIC San Luis, 2do Trimestre 2026

San Luis se mantuvo en el segundo trimestre de 2026 en el segundo puesto nacional en penetración de internet fija (104,18%) y el tercero en velocidad media de descarga (271,93 Mbps). Las posiciones se mantienen, pero el margen se achica: la provincia creció menos que el promedio nacional en ambos indicadores, y Neuquén quedó a apenas 1,21 Mbps de su lugar en el podio de velocidad.

1. Acceso a Internet fija

Penetración: segunda del país

San Luis registró 192.167 accesos a internet fija en el segundo trimestre, 1.371 más que en el primero (+0,7%). La penetración pasó de 103,57% a 104,18%. La provincia sigue segunda en el país, detrás de CABA (119,93%) y delante de La Pampa (103,29%), Tierra del Fuego (97,85), Buenos Aires (94,56) y Neuquén (94,49). El promedio nacional es de 85,40.

Un valor superior a 100 no significa que todos los hogares estén conectados y tiene más de una conexión por hogar. El propio ENACOM lo aclara en su informe: en CABA, La Pampa y San Luis los accesos incluyen servicios residenciales y corporativos (comercios, empresas, organismos públicos). El indicador mide la densidad de accesos en relación con los hogares, no cobertura.

Lo que merece atención es el ritmo. La penetración nacional subió 1,37 puntos en el trimestre; la de San Luis, 0,61. Las 24 jurisdicciones crecieron, y San Luis quedó entre las tres que menos avanzaron, junto con La Pampa (+0,55) y Tierra del Fuego (+0,74). En accesos, el país creció 1,7% y la provincia 0,7%. Es esperable que quien ya supera los 100 accesos por hogar crezca más despacio que quien está en 60, pero el dato hay que seguirlo.

La brecha con las provincias rezagadas sigue por encima de los 50 puntos: Formosa pasó de 48,74 a 50,11 y Chaco de 50,45 a 51,47.

Velocidad de descarga: tercera del país, primera fuera de CABA y Buenos Aires

La velocidad media de descarga en San Luis llegó a 271,93 Mbps, 7,62 Mbps más que en el primer trimestre (+2,9%). Sigue tercera, detrás de CABA (372,42) y la provincia de Buenos Aires (326,87). Fuera de esas dos jurisdicciones, es la más rápida del país. Detrás vienen Neuquén (270,72), San Juan (262,95) y Mendoza (222,38).

La ventaja sobre el promedio nacional se redujo. El promedio del país subió 12,15 Mbps en el trimestre (+4,8%), hasta 264,6 Mbps, y la diferencia a favor de San Luis bajó de 11,86 a 7,33 Mbps. Neuquén sumó 23,72 Mbps en tres meses y quedó a 1,21 Mbps del tercer puesto.

La comparación interanual, en cambio, es favorable. Entre el segundo trimestre de 2025 y el de 2026, la velocidad media de San Luis pasó de 217,01 a 271,93 Mbps: 25,3% en doce meses, contra 17,7% del promedio nacional. Hace un año la provincia estaba quinta y por debajo del promedio nacional; hoy está tercera y por encima. El salto fuerte ocurrió en la segunda mitad de 2025 (+13,13 Mbps en el tercer trimestre y +22,51 en el cuarto). Desde entonces el ritmo se moderó: +11,66 en el primer trimestre de 2026 y +7,62 en el segundo.

Tecnología: la fibra óptica ya es más de la mitad del mercado

El país cerró el trimestre con 13.768.437 accesos a internet fija (+226.700, +1,7%). La fibra óptica sumó 320.485 accesos en tres meses (+4,9%) y llegó a 6.900.971. Con el 50,12% del total, por primera vez supera la mitad de todas las conexiones fijas del país. El cablemódem retrocede al 36,74% (5.058.986 accesos).

El satélite ya pesa más que el wireless y el ADSL: 744.205 accesos (5,41%), contra 564.695 (4,10%) y 278.151 (2,02%). El ADSL, que en 2014 tenía 3.764.038 accesos, perdió el 92,6% en doce años.

El 85,92% de los accesos del país supera los 30 Mbps. En Buenos Aires y CABA la proporción es del 91,20%; en el resto del país, del 79,87%. San Luis, con 271,93 Mbps de media, está claramente en el grupo de mayor desempeño.

2. Comunicaciones móviles

San Luis registró 703.538 accesos móviles en el segundo trimestre (354 menos que en el primero), con una penetración de 130,62 accesos cada 100 habitantes. Ocupa el noveno lugar entre las 24 jurisdicciones y está por debajo del promedio nacional de 138,36. Encabezan CABA (416,20), Neuquén (190,64) y Chubut (183,45).

Conviene no leer este indicador como cobertura. Mide líneas activas por habitante: una persona puede tener dos chips y vivir en una zona sin señal. Superar los 100 accesos cada 100 habitantes indica un mercado saturado de líneas, no que todo el territorio esté cubierto.

En el total del país, los accesos móviles bajaron de 64,44 a 64,28 millones, con una variación interanual de –0,17% según ENACOM. El mercado está maduro y el crecimiento pasa por la calidad y la migración al pospago. Los accesos pospago llegaron a 9,09 millones (14% del total), contra 5,57 millones en 2020; los prepagos suman 55,19 millones.

La voz sigue en retirada. En el primer semestre de 2026 se cursaron 16.640 millones de minutos, contra 39.378 millones en todo 2025 y 78.060 millones en 2016. Los datos de tráfico del informe aparecen acumulados en el semestre, por lo que no se comparan con la cifra trimestral publicada en la nota anterior.

3. Posición comparativa

San Luis y CABA son las únicas jurisdicciones del país que combinan más de 100 accesos fijos cada 100 hogares con una velocidad media superior al promedio nacional. La Pampa supera los 100 accesos, pero su velocidad media es de 117,55 Mbps.

4. Conclusiones

Primero, las posiciones se sostienen. Segunda en penetración fija y tercera en velocidad por tercer trimestre consecutivo. En los dos indicadores San Luis sigue siendo la mejor provincia fuera de CABA y Buenos Aires.

Segundo, el margen se achica. En el trimestre la provincia creció menos que el promedio nacional en penetración (+0,61 contra +1,37) y en velocidad (+7,62 contra +12,15 Mbps). Neuquén está a 1,21 Mbps del tercer puesto. En doce meses el balance es claramente positivo (+25,3% de velocidad, del quinto al tercer lugar), pero la aceleración de fines de 2025 no se repitió en 2026. Si el próximo trimestre confirma la tendencia, el podio de velocidad estará en juego.

Tercero, la fibra ya es mayoría. Por primera vez, más de la mitad de los accesos fijos del país son de fibra óptica (50,12%). Pasó de 178.070 accesos en 2016 a 6.900.971 hoy. La transición tecnológica no tiene marcha atrás.

Cuarto, la inversión viene de un mercado que se está reordenando. Buena parte de la fibra la tendieron los grandes operadores, que hoy están en plena reconfiguración. Telecom compró Telefónica Argentina en febrero de 2025. En junio de 2026 la Autoridad Nacional de la Competencia aprobó la operación con condiciones: ceder 6 millones de clientes móviles, ceder usuarios de banda ancha fija donde la empresa fusionada supere el 50% del mercado y devolver 130 MHz de espectro. Cómo se ejecuten esas desinversiones va a influir en quién invierte en fibra en el interior en los próximos trimestres.

Quinto, política pública e inversión privada no compiten: se suceden. San Luis tiene conectividad inalámbrica en todo su territorio desde hace casi dos décadas, una política pionera que generó usuarios, hábitos y demanda. Sobre esa base, la fibra que hoy tienden los operadores eleva el estándar técnico. La primera explica por qué la provincia partió adelante; la segunda, por qué hoy es de las más rápidas.

El desafío para el resto de 2026 es recuperar el ritmo. Eso significa llevar la fibra a las zonas rurales que todavía no la tienen y que la ventaja en velocidad no se diluya mientras el resto del país acelera. Y lograr que esa ventaja se traduzca en oportunidades concretas para el sector productivo y la educación.

Notas metodológicas y fuentes

Todos los datos de ENACOM son provisorios y pueden corregirse.

En el 2T 2026, ENACOM mantuvo para un prestador la cantidad de accesos a internet fija declarada en el 2T 2025, porque ese prestador informó después un aumento significativo que el organismo le pidió ratificar o rectificar. Los totales nacionales podrían revisarse.

La penetración en hogares usa proyecciones de hogares con base en el Censo 2022 desde el 4T 2025. La caída de ese trimestre fue metodológica, por lo que la comparación interanual de penetración fija no es directa. La de velocidad sí lo es.

Los minutos, llamadas, SMS e ingresos del informe móvil del 2T 2026 están acumulados en el semestre.

Fuentes: