Susurros especiales, fuegos de un mes y la canción que armó el pogo más grande del mundo

En octubre de 1986, "Los redonditos de ricota" lanzaron su segundo disco, el sucesor de “Gulp”, y con el que entrarían de manera definitiva en un público masivo con temas que con el tiempo se convertirían en clásicos como “Motor psico”, “Preso en mi ciudad” y “Jijiji”, acaso la canción que mejor representa a la histórica banda.

Cuarenta años después, la vigencia del álbum sigue tan intacta como lo demostrará “La Yugular”, la banda tributo de San Luis, que recordará el lanzamiento tema por tema en un recital que dará el sábado 10 de octubre en Multiespacio Roma, en el sur de la ciudad. La cita es a las 23 con “Nafta de avión”, el grupo que integran algunos músicos yugulares, como apertura.

“Oktubre redefinió el rock argentino y dio vida a la liturgia profana más apasionada de nuestra cultura popular”, dijeron los integrantes del grupo que para el homenaje prepararon una puesta en escena especial y un elaborado show audiovisual. La banda anunció que tocará “Oktubre” “de punta a punta” y que adosará otros himnos redondos.

El fuego colectivo del que habla la canción que bautiza al disco no pierde intensidad, según cree “La Yugular”, la reconocida formación puntana que captura con precisión la mística y la potencia escénica de Patricio Rey. Como cada recital del grupo, se espera que los fanáticos respondan y armen el ritual de siempre. “Cuatro décadas más tarde, el motorpsyco de Oktubre sigue intacto”, sostuvieron los músicos.