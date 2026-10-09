Una small band que se mueve entre dos géneros

Apenas Fer Lagger observa desde arriba del escenario que el público empieza a mover los hombros, en el inicio de lo que puede ser un baile más completo, comprende que el show va bien encaminado. Y sucede casi siempre porque, entiende la saxofonista santafesina, la combinación de ska y jazz que proponen es irresistible.

Con esos argumentos la “Fer Lagger jazz ska band” lleva años de recorrida de música instrumental y tratará de activar el viernes villamercedino y el domingo puntano con dos recitales a puro viento. El viernes 9 estará en el Boliche Don Miranda, en tanto que el preferiado llegará al centro de San Luis con un concierto en All right.

“Estamos supercontentos, entusiasmados y agradecidos”, dijo desde Santa Fe Fer, la comandante del barco que tiene 12 tripulantes pero que en este viaje embarcará a diez. “Cuando formamos la banda pensamos en convocar a músicos que tengan entusiasmo y ganas y que puedan dedicarse; que puedan destinar tiempo para viajar, que se puedan organizar. Para nosotros es muy importante porque somos una banda que gira mucho”, dijo.

A Lagger le gusta describir a su agrupación como una small band de base completa: percusión, batería, teclados, guitarra y bajo, más los vientos. “La combinación de ska con jazz es muy alegre y divertida y hace que la gente baile casi irremediablemente”, contó la música.

En febrero de este año, la banda estuvo en Don Miranda y los recuerdos que guarda Lagger son muy cálidos. “Me acuerdo que había un grupo de personas grandes, de gente mayor, que se bailó todo. Fue increíble”.

Antes, Fer había venido a disertar en el Primer Encuentro de Saxofonistas con perspectiva de género, que se hizo en La Casa de la Música, un lugar que visitó nuevamente en esta ocasión porque el jueves 8 dio una clínica de saxo y su interpretación en el ska, el reggae, el rock y el pop. Tras esa clase, se enfocó completamente a los conciertos que le quedan en San Luis.