“Este país desde ahora tiene dos Papas”: lo más importante que dejó la visita de León XIV

Con la mirada en el cielo, y los pies en el barro. León XIV concluyó su viaje apostólico por Argentina. Foto: NA.

El Papa León XIV marcó una huella imborrable en el país. Su visita trascendió todas las fronteras, derribó muros y tendió puentes. Quizá, como un legado inmemorial de su antecesor, Francisco. La llegada del Sumo Pontífice dejó incontables mensajes, todos de unidad y paz; otros de profunda introspección. Lo cierto es que su palabra inspiró a propios y ajenos de la fe.

De por sí, los lugares elegidos lo dicen todo. La cárcel de Devoto, el Cottolengo Don Orione, su paso por Córdoba, la última misa en Luján, el encuentro ecuménico, sus palabras inaugurales en el Palacio Libertad. Todo fue un símbolo cuya significación quedó a la luz del Evangelio.

Mirada humana

El Sumo Pontífice puso el foco en cuestiones sensibles de la realidad nacional: la situación económica, las dificultades de quienes trabajan y no pueden ni subsistir, la discapacidad, la importancia de la educación y los límites del poder.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, señaló contundente.

Dijo que la democracia es una herencia que debe ser custodiada y que “una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

“La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”, dijo sobre la discapacidad y los derechos sociales.

El mensaje del Papa invita a una amplia reflexión, donde aún en medio de las diferencias, tiene que haber necesariamente temas de concordancia, de unión, de paz. Y justamente, con las diferencias, ir hacia puntos de encuentro. Comunicar, escuchar, desde un todo y no a raíz de la individualidad atroz que rige el mundo actual.

Mirada espiritual

En el plano espiritual, fundamentalmente en las homilías de las misas que ofició, dejó en claro el mensaje de redención de Cristo. Centró sus palabras en un mensaje cristocéntrico, dejando en claro el poder de la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido.

Quedó esto fundamentalmente grabado en su paso por la cárcel, o en el encuentro con jóvenes donde hubo testimonios de adictos. Llamó a reflexionar en este sentido el hecho de que muchas personas pueden estar viviendo momentos de calvario a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación, rupturas familiares. Pero justamente en esos momentos de tinieblas es donde se puede manifestar la luz de la verdad.

"En esos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor. Al mismo tiempo, así como María, en ese terrible momento de su vida, recibió de su Hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad, también nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación, que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad”, manifestó.

“Se nos invita a vivir la caridad al estilo de Cristo, y ese estilo también nos lo enseña María al pie de la cruz, ya que allí, en el Calvario, tanto ella como su Hijo amaron ‘hasta el extremo’. No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor, como estuvo su Madre, tanto en los momentos de cruz como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz. Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza”, señaló León XIV.

“Queridos hermanos y hermanas, el último paso es el envío, tal como recibimos al finalizar la Santa Misa: el envío a la misión. ¡Vayan y anuncien! Porque ‘no podemos callar lo que hemos visto y oído’. Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. ¡Argentina, levántate y camina! Como nos dice San Agustín: ‘ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien’”, agregó en Luján.

Su agradecimiento en redes

El Papa, en los instantes de su partida hacia Perú, posteó un mensaje que emocionó a millones de argentinos. Agradeció profundamente el cariño con el que fue recibido y expresó palabras que llenaron de esperanza.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa. Por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, sostuvo.

“¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, concluyó.