"Es muy difícil la vida sin poder encontrarte entre pares"

A principios de octubre “Nonpalidece” comenzó una gira nacional para celebrar los 30 años de carrera y repasar un repertorio dulce, alegre y responsable. La fiesta del reggae llegará a San Luis el sábado 14 de noviembre cuando el combo liderado por Néstor Ramljak se presente en “Comuna”.

San Luis no es una provincia más a la hora del recuento de las primeras tres décadas del grupo. Aquí grabaron en 2011 “Activistas”, uno de los discos más sólidos de su carrera, y, como si fuera poco, fueron testigos del crecimiento y amigos personales de “Kameleba”, la banda villamercedina que supo acariciar el top del género en Argentina.

“Hay mucha data de Nompa en San Luis”, dijo Néstor desde el estudio de grabación y ensayo de la banda en Buenos Aires en una charla con El Diario de la República. El cantante antepone la relación con sus colegas villamercedinos a los días que pasaron en La Casa de la Música para la grabación del disco.

Ramljak recordó, sin embargo, los siete días con sus noches que pasaron en la provincia para los registros del disco. “Eso y la cercanía con Kameleba hizo que grabáramos como si estuviéramos en casa. Fue un momento muy especial porque convivimos con nuestros amigos, en un mismo ámbito, un estudio de primerísima calidad, que nos permitió hacer el disco que queríamos”.

Después vinieron los recitales: en Calle Angosta, en el Boliche Don Miranda, en San Luis y desde hace dos años en Comuna. “La última vez ahí estuvo buenísimo”, señaló el cantate que dijo que para la gira le consultaron a sus seguidores por las 30 canciones que no podían faltar en un recital celebratorio.

En el estudio armaron el repertorio, dividieron por discos los temás más elegidos y, entusiasmados, empezaron a ensayarlos a todos, hasta que tuvo que venir el necesario recorte, porque había cerca de 40 pedidos.

El viaje de “Nonpalidece” será también internacional, tras un paso por Colombia a mediados de octubre. Irán ahora a Costa Rica, Brasil, México, Guatemala y El Salvador, en alternancia con las fechas de todo el país.

Néstor aclaró que si bien el espíritu de la banda es festivo y la ocasión treiteañera así lo requiere, la situación del país hace que no haya una ilusión de “celebrar por celebrar”. “Estamos contentos porque hacemos lo que nos gusta, lo que queremos y aprendemos un montón. Pero siempre es una celebración consciente, no hacemos un despilfarro”.

El acompañamiento de la gente es devuelto por la banda no solo con las dos horas de concierto sino con otras acciones con las que el grupo intenta estar a la altura de los momentos actuales. El cuidado en el precio de las entradas, las preventas y descuentos especiales que se encuentran en sus redes sociales son algunos de los mimos que el grupo le hace a su gente.

“Hay una cantidad del aforo que está destinado a personas que por ahí no están pasando un buen momento económico y quieran venir a nuestros conciertos. Eso hace bien: es muy difícil la vida sin poder encontrarse entre pares en un ámbito festivo o de armonía”, concluyó Néstor.