Un historia oscura, que es una luz de esperanza para el cine hecho en la provincia

Hacía mucho tiempo que el cine puntano se debía una jornada como la del jueves a la noche en la sala 1 de Cinemacenter, donde más de 300 personas colmaron la capacidad para ser testigos de uno de los estrenos más esperados y prolongados de la provincia.

A la emoción de ver concluido un trabajo que llevó cuatro años de esfuerzo, talento y sufrimiento se sumó la de la historia que cuenta “Sara”, una película profunda, necesaria, que no por sensible escasea en la que sea posiblemente su característica principal: la crudeza en el relato.

Producida por Aurora Garro y la Fundación “Sol de noche”, la historia merodea los hechos sangrientos e inexplicables de la última dictadura militar y enfoca su dureza en el nacimiento de bebés en cautiverio y su apropiación. En esa tónica, el director Fernando Saad -quien después se alejó del proyecto- llevó su cámara a extremos nunca antes indagados en una película hecha en San Luis.

Allí otro aspecto a destacar de “Sara”: excepto contados casos, todos los trabajadores de delante y detrás de cámaras son de la provincia, probablemente iluminados por el fuego de la extinta ley de Cine, que se animaron a una historia donde otra vez, como sucedía hace 20 años, el espectador puntano se reconoció en las calles y los paisajes.

Con los elementos técnicos de la película debidamente saldados (el sonido, la fotografía y la calidad de la imagen son de altísimo nivel), el argumento decantaba con la potencia de cualquier caso atroz de los que se contaron una y otra vez sobre lo sucedido en los fatídicos años de plomo.

Hay en “Sara” una escena particularmente perturbadora. Juliana Saravia, la actriz que encarna a la protagonista, es picaneada y violada por un oficial ferozmente interpretado por Vato Fuhrmann.





A partir de allí todo lo que sucede en Sara es intrigante, incómodo, pesado, como el calor del jueves en San Luis.





Durante el extenso tiempo que llevó la realización, los productores hicieron tres proyecciones públicas que funcionaron como adelantos y como cortometrajes que se fusionaron para el largo estrenado el jueves. Los saltos en el tiempo y lo lineal del relato se deben a esa manera de trabajar con la que los productores se sintieron a gusto.





Si algo de emoción le faltaba a la noche en la que el cine de San Luis volvió a dar testimonio de su historia y de la historia argentina, era la presencia, las palabras y las lágrimas de Francisco “Pancho” Ledesma, hermano de Pedro Ledesma, un docente rural desaparecido en la provincia. “Esta película no es simplemente una ficción porque refleja fielmente la herida más profunda y sangrienta de nuestra historia, que aún se mantiene viva”.