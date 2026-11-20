Cómo verificar la identidad de nuevos clientes sin que abandonen el registro

Abre el panel de analítica de casi cualquier fintech y vas a ver el mismo precipicio. El embudo baja suave, pantalla tras pantalla, hasta que aparece la que pide el documento. Ahí se desploma.

No es que la gente odie identificarse. Odia no saber cuánto falta, que la cámara no enfoque, que el formulario se borre cuando sale un momento a buscar el DNI en la cartera. La verificación de identidad casi nunca falla por la obligación regulatoria en sí. Falla por cómo está montado el flujo.

1. Por qué los usuarios abandonan durante la verificación de identidad

Los motivos se repiten tanto que cualquier equipo de producto los reconoce al instante:

Sorpresa. El usuario descubre que tiene que sacar el documento después de rellenar cinco pantallas. Se siente emboscado.

Fricción técnica. Fotos rechazadas sin explicación, reflejos sobre el plástico, una selfie que falla tres veces porque hay una ventana detrás.

Desconfianza. “¿Para qué quieren mi cara?”; Si no lo explicas, el usuario rellena el hueco con la peor hipótesis.

Mal momento. Quien descarga la app en el metro no lleva el pasaporte encima. Si no puede pausar y volver, se va y no vuelve.

Ninguno de estos problemas se arregla bajando el nivel de control. Se arreglan con diseño y con la tecnología adecuada.

2. Pide solo lo que necesitas, cuando lo necesitas

El error más caro es tratar a todos los usuarios igual desde el primer minuto. La guía del GAFI sobre identidad digital plantea justo lo contrario: usar niveles de garantía distintos según el riesgo y habilitar funciones de forma escalonada.

En la práctica, un flujo escalonado se parece a esto:

1. Registro ligero. Email, teléfono y contraseña. El usuario explora la app y entiende qué gana.

2. Verificación básica antes de mover dinero. Documento y selfie cuando intenta hacer su primer depósito. Ahora tiene un motivo claro para hacerlo.

3. Controles reforzados por señales. Comprobante de domicilio u origen de fondos solo cuando el volumen, el país o el comportamiento lo justifican.

Para que este esquema funcione necesitas una plataforma de verificación de identidad que te deje configurar niveles distintos por tipo de usuario sin montar tres integraciones separadas.

Piensa en un exchange que pide prueba de origen de fondos a alguien que quiere comprar 50 euros en bitcoin. Está quemando conversión sin ganar nada en seguridad. La misma petición, a alguien que deposita 40.000 euros en su primera semana, tiene todo el sentido del mundo.

Un aviso: lo que puedes diferir depende de tu regulador. Hay jurisdicciones que exigen identificar al cliente antes de iniciar la relación de negocio, sin matices. Revisa con tu responsable de cumplimiento hasta dónde llega tu margen antes de rediseñar nada.

3. Diseña la captura de documentos para el mundo real

La mayoría de los documentos rechazados no son fraude. Son fotos malas. Y cada foto mala que rebotas sin decir por qué es un usuario preguntándose si vale la pena seguir.

1. Da instrucciones en vivo, no después

Detecta en la propia cámara si hay brillo, si falta una esquina o si la imagen salió movida, y avisa en ese momento: “Inclina un poco el documento, hay un reflejo”. Es mucho mejor que dejar que la persona envíe la foto y contestarle treinta segundos después con un seco “documento no válido”.

2. Acepta lo que la gente realmente lleva encima

Si tu público son estudiantes extranjeros, van a llegar con pasaportes, permisos de residencia y

documentos de países que quizá tu proveedor no cubre bien. Comprueba la cobertura

documental antes de lanzar en un mercado, no cuando el equipo de soporte ya está enterrado en tickets.

3. Deja que el usuario pause

Guarda el progreso. Manda un enlace por SMS o email para terminar más tarde. Permite pasar del ordenador al móvil con un código QR, porque nadie saca una buena foto del DNI con la webcam del portátil.

4. La selfie, el paso donde más gente se rinde

La prueba de vida existe para frenar a quien usa una foto impresa, una pantalla o un deepfake. Pero un sistema demasiado estricto termina castigando a usuarios legítimos con mala luz o con un móvil de hace cinco años.

Las técnicas pasivas, que analizan una imagen o un vídeo corto sin pedir gestos, suelen generar bastante menos abandono que las activas del estilo “gira la cabeza, parpadea, sonríe”.

Si el sistema tiene dudas, entonces sí escalas a una comprobación más exigente. Así solo una minoría recorre el camino largo.

El marco NIST SP 800-63A describe estos niveles de garantía con bastante detalle. Está pensado para Estados Unidos, pero sirve como referencia a cualquiera que quiera justificar por qué un usuario pasa por un control más duro que otro.

Y explica el porqué en una sola línea: “Comparamos tu cara con la foto del documento para que nadie abra una cuenta a tu nombre”. Convence más que cualquier párrafo legal.

5. Combina automatización y revisión humana

Hace unos años la verificación manual tardaba horas o incluso días. Hoy un buen sistema resuelve la mayoría de los casos en segundos y deriva a un analista solo los dudosos: un documento poco común, una foto antigua que no se parece a la persona actual, un nombre transliterado de forma distinta en dos campos.

Lo que no funciona es el todo o nada. Un flujo 100 % manual no escala cuando lanzas una campaña y entran 5.000 registros en un fin de semana. Uno 100 % automático rechaza a gente real que solo necesitaba que alguien mirara su caso diez segundos.

6. Qué medir para saber si vas bien

- Tasa de finalización por paso, no solo global. Si el 30 % se va en la selfie, ese es tu problema, no el formulario.

- Intentos por usuario aprobado. Muchos reintentos apuntan a instrucciones confusas o a un umbral mal calibrado.

- Tiempo hasta la aprobación, desde que se abre la cámara hasta que llega la respuesta.

- Porcentaje que va a revisión manual y cuánto tarda en resolverse.

- Fraude detectado después del alta. Si bajas fricción y esto sube, te pasaste de frenada.

El último punto es el incómodo. Cualquiera puede subir la conversión quitando controles. Lo difícil es subirla sin que el equipo de fraude te odie seis meses después, cuando empiezan a llegar los contracargos.

7. Preguntas frecuentes

- ¿Cuánto debería tardar una verificación de identidad online?

Para la mayoría de los usuarios, uno o dos minutos desde que abren la cámara hasta que reciben respuesta. Si tu media está muy por encima, revisa en qué paso se acumulan los reintentos.

- ¿Puedo dejar que el usuario use la app antes de verificarlo?

Depende del regulador y del producto. Muchas plataformas permiten explorar sin verificar y exigen la identificación antes de cualquier operación con dinero. Confírmalo con tu equipo legal.

- ¿La revisión manual es más segura que la automática?

No necesariamente. Un analista cansado a las siete de la tarde deja pasar cosas que un modelo bien entrenado detecta, y al revés. Lo razonable es combinar: automático para el grueso y humano para los casos raros.