A poco más de dos semanas de haber recorrido juntos los pabellones del penal de Villa Devoto, el papa León XIV volvió a dar una muestra de sintonía con el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Este miércoles, la Santa Sede oficializó su nombramiento como coordinador del flamante Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, una entidad de alcance global diseñada para articular la presencia y el acompañamiento de la Iglesia Católica en las cárceles de todo el mundo.

La noticia, publicada en el boletín vaticano y difundida por la agencia AICA, establece que el prelado argentino ejercerá esta función durante un quinquenio bajo la órbita del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. La estructura contará con el respaldo de al menos tres consejeros especializados y funcionará como una red internacional de adhesión voluntaria integrada por diócesis, conferencias episcopales y organismos regionales.

El nuevo organismo nace a partir del motu proprio titulado In carcere eram, et venistis ad me ("Estaba en la cárcel y vinisteis a verme"), firmado por el Pontífice el último domingo 22 de noviembre, en la festividad de Cristo Rey. A través de esta carta apostólica, León XIV disolvió la antigua Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica —vigente desde 1950— y reconfiguró el área para enfocarse en el intercambio de experiencias, el impulso de estudios teológicos y jurídicos, y la capacitación de sacerdotes, religiosos y laicos que trabajan en contextos de encierro.

Para García Cuerva, la designación representa la consolidación de una tarea que ya venía desempeñando desde diciembre de 2025, cuando el Papa lo había nombrado delegado pontificio precisamente para auditar y reformular la comisión ahora suprimida.

Un vínculo forjado en Roma y consolidado en Buenos Aires

La cercanía entre el actual Pontífice y el titular de la arquidiócesis porteña antecede al cónclave de mayo de 2025. Ambos coincidieron en el Dicasterio para los Obispos, el influyente organismo encargado de evaluar las ternas episcopales: García Cuerva se había sumado como miembro en julio de 2021, mientras que el entonces obispo Robert Francis Prevost asumió como prefecto en enero de 2023 por decisión de Francisco. El trabajo conjunto y la mirada compartida sobre América Latina —donde Prevost fue misionero y obispo en Perú— afianzaron su relación personal.

Ese lazo quedó expuesto durante la reciente visita apostólica de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. García Cuerva no solo formó parte del equipo organizador en la Capital Federal, sino que impulsó y acompañó al Papa en su visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. En aquella ocasión, el Santo Padre agradeció especialmente la labor del arzobispo y dejó un mensaje centrado en la reinserción social: "Una nueva vida es posible", les dijo a los internos tras destacar los programas educativos y de oficios dentro del penal.

Casi treinta años de trabajo en contextos de encierro

Nacido en Río Gallegos en 1968 y ordenado sacerdote en octubre de 1997, García Cuerva —abogado y licenciado en Derecho Canónico— dedicó gran parte de su ministerio a los sectores vulnerables, tanto en barrios populares del conurbano y en Cáritas como en el ámbito carcelario. Desde el inicio de su sacerdocio se sumó a la pastoral penitenciaria de San Isidro, fue capellán en unidades bonaerenses y representó a América Latina y el Caribe en la materia. Tras pasar por las diócesis de Lomas de Zamora (como obispo auxiliar desde 2017) y Río Gallegos (desde 2019), Francisco lo designó arzobispo de Buenos Aires en mayo de 2023 en reemplazo del cardenal Mario Poli.

Otro ascenso argentino en la Curia Romana

El boletín oficial de la Santa Sede incluyó además una segunda promoción de peso para el clero nacional. León XIV designó a monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe como nuevo jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado, el engranaje central de la Curia encargado de asistir al Papa en el gobierno de la Iglesia y en los vínculos diplomáticos internacionales.

Oriundo de Paraná, Entre Ríos, donde nació en enero de 1974, Viola Casalongüe fue ordenado en 1999 y es licenciado en Teología Dogmática. Se incorporó al servicio exterior del Vaticano en 2011, con destinos en las nunciaturas de Liberia, El Salvador y Filipinas, antes de recalar en la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, labor que alternó con la dirección administrativa de la Pontificia Academia Eclesiástica.