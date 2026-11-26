Con dos películas que tienen al humor y la distensión como objetivo, los cines de San Luis despiden un mes que fue muy activo y reciben a diciembre, que tendrá la lógica recesión que habitulamente hay en los cines en el verano. De todas maneras, las cadenas se preparan con buenas ofertas.

Uno de los estrenos de la semana será la segunda parte de una comedia muy exitosa que tiene un elenco de excepción encabezado por Robert de Niro, Ben Stiller y Ariana Grande. “La nueva Focker” es la continuidad de “Los Focker” y se centra en el Día de acción de Gracias de Estados Unidos.

Ese día, un miembro de la familia llega a la casa con su nueva novia, pero la desconfianza de una parte de los Focker sobre la nueva integrante hará que los delirios sean muy continuos.

La otra película que será parte de la grilla tanto en las salas de San Luis como en las de Villa Mercedes es “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, una animación sobre una impulsiva adolescente que descubre que tiene habilidades mágicas secretas que la conducen hacia un reino mágico.

Allí se ve obligada a unir fuerzas con su cautelosa madre para descubrir misterios familiares que podrían cambiar para siempre el mundo de las brujas.