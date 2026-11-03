Chofer de Transpuntano reclamó rampas tras levantar una silla

El chofer de Transpuntano David Szulak difundió un video en el que relató cómo tuvieron que levantar a pulso una silla de ruedas para que un pasajero pudiera subir a un colectivo urbano de San Luis. A partir de ese episodio, el conductor reclamó que se incorporen unidades con rampas y dijo que reúne firmas para llevar el pedido a la Municipalidad.

“Esto no tiene que pasar”, expresó Szulak en el video, en el que dirigió su reclamo al gobernador Claudio Poggi y al intendente Gastón Hissa. El chofer cuestionó que, pese a los anuncios de compra de unidades adaptadas, todavía haya pasajeros que dependan de la ayuda de otras personas para subir al colectivo.

Szulak dijo que volvió a trabajar el lunes 2 de noviembre por la tarde, tras realizar presentaciones con un abogado por los impedimentos que, según contó, había tenido para ingresar a su puesto. Aseguró que sufre persecución laboral y política y cuestionó el control de los horarios por GPS. Según explicó, los conductores reciben mensajes cuando circulan adelantados o atrasados. Dijo que a veces se adelanta unos minutos para disponer del tiempo necesario cuando debe asistir a un pasajero con discapacidad.

El pedido incluye ampliar el servicio durante la madrugada. Szulak propuso que circulen dos colectivos por línea para cubrir las horas en las que, según señaló, quienes trabajan de noche se quedan sin transporte público.

También pidió reemplazar las lomadas más altas por reductores más bajos y colocar un semáforo a la altura del Puente Negro. Según el chofer, el tramo de la avenida Quinto Centenario comprendido entre ese punto y la rotonda del barrio 9 de Julio carece de semáforos, lo que dificulta el cruce de peatones, en especial de adultos mayores y chicos que van a la escuela.