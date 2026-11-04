La primera semana de noviembre tiene animación, monstruos y mucha acción

Es una semana con estrenos que se presumen muy taquilleros la primera de noviembre en los cines puntanos. Tres muy buenas propuestas, todas con expectativas de alta rotación de público, llegan a las salas de la provincia.

Posiblemente la que más perdure sea la nueva versión de “El gato con sombrero”, el clásico que tiene, extrañamente, su primera película animada. La travesura, la magia y el caos gobiernan por completo, como sucede en las emisiones televisivas.

En la película, el felino enfrenta una tarea difícil; animar a dos hermanos que están acomodándose a su nueva casa.

También se presume muy visitada la sala que contendrá “Godzilla Minus Zero”, la historia que retoma la acción tras “Godzilla Minus One” y en la que una nueva catástrofe amenaza con arrasar todo lo que la gente logró reconstruir tras la primera tragedia.

Ambas película se verán tanto en las salas de San Luis como en las de Villa Mercedes. A ellas se sumará en el complejo Cinemacenter de los shoppings puntanos “Entrega al límite”, una producción de tiros y explosiones que reúne a una pareja dispar: Alan Ritchson y Owen Wilson como los responsables de llevar un órgano que puede salvarle la vida a un joven y evitar que un poderoso delincuente lo robe.