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Familias de La Normal mercedina reclaman arreglos urgentes por el deterioro edilicio

Padres y miembros de la comunidad educativa advierten sobre graves fallas de mantenimiento y juntan firmas para presentar un petitorio formal ante las autoridades provinciales. 

Por redacción
| 07 de noviembre de 2026
Así se encuentran distintos sectores del edificio. Foto: FM La Nuestra.

La preocupación y el malestar crecen entre las familias de la Escuela Nº 9 "Dr. Juan Llerena", conocida tradicionalmente como La Normal, en Villa Mercedes. La comunidad educativa encendió las alarmas debido al continuo deterioro del edificio escolar, alertando que las fallas edilicias y la falta de mantenimiento cotidiano ponen en riesgo la seguridad física de los estudiantes y docentes que concurren a diario.

 

 

Vidrios rotos, una postal que duele. Foto: FM La Nuestra. 

 

 

Entre los principales problemas señalados se encuentran desprendimientos de revoque en techos y paredes, deficiencias en las redes eléctricas y de agua, sanitarios en malas condiciones y mobiliario visiblemente dañado.

 

 

El edificio, en deplorable estado. Foto: gentileza. 

 

 

A este escenario se suma el faltante de vidrios en aulas, averías en la calefacción durante los meses de frío, la presencia de aberturas inseguras y el deterioro en los pisos flotantes de madera, que presentan huecos peligrosos para la circulación de los alumnos dentro de las aulas.

 

 

Las paredes, deterioradas. Foto: FM La Nuestra.

 

 

La situación movilizó a los tutores a organizarse para exigir soluciones concretas a la gestión provincial. Tras agotar los reclamos administrativos internos elevados por las autoridades directivas hacia el área de infraestructura, los padres decidieron autoconvocarse en el establecimiento para juntar firmas y entregar una petición directa ante la visita del gobernador a la ciudad.

 

 

Los tutores reclaman arreglos urgentes. Foto: FM La Nuestra. 

 

 

Las familias enfatizan que se trata de refacciones prioritarias y de rápida resolución que requieren una respuesta urgente para garantizar un entorno seguro y digno de aprendizaje, evitando posibles accidentes dentro del histórico edificio escolar.

 

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