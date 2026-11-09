Thiago Gómez y Emilia Villegas dieron batalla en el Argentino de Menores

La pelota paleta de San Luis sigue cumpliendo con un intenso calendario de participación en diferentes campeonatos de carácter nacional. Recientemente los pelotaris Thiago Gómez y Emilia Villegas representaron a San Luis en el Torneo Argentino de Menores disputado en Benito Juárez.

Los menores, compitiendo con exponentes superiores en edad y experiencia, cumplieron un papel protagónico ya que quedaron ubicados entre los diez primeros puestos, entre 18 parejas de distintas provincias.

“Nuestros chicos compitieron en una categoría dos años superior a la que les corresponde. En la zona le ganaron a Mendoza y perdieron con Buenos Aires por diferencia de sets, quedando afuera de la clasificación. Luego consiguieron importantes victorias frente a Río Negro, Mendoza y Santa Fe, buscando la mejor ubicación posible que fue el puesto 10. El campeón fue Buenos Aires”, reseñó una fuente federativa.

“Más allá del resultado, -añadió- estamos viviendo algo histórico para la pelota de San Luis: nuestros chicos están participando en todos los campeonatos argentinos, tanto femeninos como masculinos”.

La delegación que viajó a la localidad cordobesa estuvo integrada por Guillermina Pellegrini, Paulina Ferrari y Julián Ochoa. Como técnico del equipo lo hizo Mariano Gómez