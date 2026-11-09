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Pelota paleta

Thiago Gómez y Emilia Villegas dieron batalla en el Argentino de Menores

El torneo que reunió a pelotaris de 18 provincias se llevó a cabo en Marcos Juárez, Córdoba. Se ubicaron entre los 10 primeros del campeonato.

Por redacción
| Hace 2 horas

La pelota paleta de San Luis sigue cumpliendo con un intenso calendario de participación en diferentes campeonatos de carácter nacional. Recientemente los pelotaris Thiago Gómez y Emilia Villegas representaron a San Luis en el Torneo Argentino de Menores disputado en Benito Juárez.

 

 

Los menores, compitiendo con exponentes superiores en edad y experiencia, cumplieron un papel protagónico ya que quedaron ubicados entre los diez primeros puestos, entre 18 parejas de distintas provincias.

 

 

“Nuestros chicos compitieron en una categoría dos años superior a la que les corresponde. En la zona le ganaron a Mendoza y perdieron con Buenos Aires por diferencia de sets, quedando afuera de la clasificación. Luego consiguieron importantes victorias frente a Río Negro, Mendoza y Santa Fe, buscando la mejor ubicación posible que fue el puesto 10. El campeón fue Buenos Aires”, reseñó una fuente federativa.

 

 

“Más allá del resultado, -añadió- estamos viviendo algo histórico para la pelota de San Luis: nuestros chicos están participando en todos los campeonatos argentinos, tanto femeninos como masculinos”.

 

 

La delegación que viajó a la localidad cordobesa estuvo integrada por Guillermina Pellegrini, Paulina Ferrari y Julián Ochoa. Como técnico del equipo lo hizo Mariano Gómez

 

 

 

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