“El Municipio tendría que tener empatía con los que ayudan al desarrollo de la ciudad"

Elías Demetrio que esta semana recibió “una lluvia de multas” por parte de los inspectores municipales por los vehículos que están a la venta al frente de su negocio le pidió a la Intendencia Municipal un poco de empatía para aquellos que ayudan al desarrollo de la ciudad sin pedir nada.

“Esta zona estaba abandonada (25 de mayo extremo norte), con sectores que eran un refugio para los malvivientes y, gracias inversiones privadas hoy es una zona comercial. Por eso entiendo que hay que alentar y apoyar, en vez de castigar con un fin recaudatorio”, expresó.

El dueño de “Elías Automóviles” salió a explicar el porqué de los videos subió a las redes sociales, mientras el cuerpo de inspectores a cargo de un señor Bravo le hacía actas de multas por los vehículos que están a la venta en la vereda que él construyó.

“Es una vereda de 8 metros y hay espacio para los peatones. Los comerciantes tenemos que exhibir nuestros productos para poder vender y pagar los impuestos”, apuntó y añadió: “Lo único que pido es que nos dejen trabajar en esta zona que antes no tenía desarrollo, donde abundaban las ratas y las iguanas, era todo mugre (25 de mayo extremo norte). Hoy está poblado de negocios, de galpones y de otras obras en construcción, entonces no nos pueden joder porque saco autos a la vereda que construimos entre otras inversiones”.

Elías Demetrio dice que no tiene intenciones de polemizar con la Intendencia, lo que pretende es un trato igualitario como ocurre con otros negocios de la ciudad que no tienen inconvenientes para trabajar.

Puso como ejemplo las ferreterías o corralones que sacan a la vereda las carretillas, caños, tarros y escaleras que tienen para la venta. O, como los comedores y bares que ocupan las veredas con mesas y sillas para atender a sus clientes. También mencionó a una conocida zapatería bien céntrica que pone mesones que no dejan lugar el desplazamiento de una silla de ruedas.

En medio del mal momento que ha pasado por esta situación, el concesionario de automotores comentó que le trajo algo de alivio un llamado que recibió de un funcionario de la Municipalidad “pidiendo disculpas de parte del intendente Frontera por el accionar de los inspectores y asentando el compromiso de no cobrar las multas”.

“No actuamos de mala fe, si me piden que corra para atrás los autos, lo hago. Lo único que le pido a las autoridades municipales un poco de empatía con quienes ayudamos al progreso de la ciudad y vivimos de las ventas”, finalizó.