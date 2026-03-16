“Coca debió haber conocido a los delincuentes”

El 12 de marzo Gregoria Rosa Díaz, cariñosamente conocida como “Coca”, debió haber cumplido 86 años. Pero su vida se vio bruscamente truncada porque la mataron el 1 de marzo en un hecho que se investiga como un asesinato en ocasión de robo y del que se tienen pocas pistas.

La investigación a cargo de la fiscal Delia Bringas y de la División Homicidios de la Policía está cerca de cumplir una quincena y todo da a entender a la luz de los resultados que la pesquisa avanza con una lentitud que no hace más que entorpecer cualquier investigación.

A “Coca” además de asesinarla a golpes que le desfiguraron el rostro y fracturaron costillas, le sustrajeron un televisor, un teléfono celular y dinero en efectivo. Además, todos los alimentos y la carne que guardaba en su heladera, entre ellos aquella que con anticipación guardaba para festejar su cumpleaños.

De seguro que la celebración iba a ser en la casa de la Manzana 230 del barrio 119 Viviendas (parte la gran barriada conocida como Cerro de la Cruz), un lugar que hoy, por el atroz asesinato de la abuela, es todo tristeza como el gran dolor que tienen todos sus vecinos.

El sábado pasado, su sobrino Sergio estuvo en la vivienda de “Coca”, que ya no tiene las fajas de la justicia. “Yo lo único que ruego es que encuentren a los asesinos”, expresó en un breve contacto que tuvo con un periodista de El Diario de La República.

Su teoría del asesinato es que “Coca” conoció al o los asesinos. “Si no, no se explica por qué tanta maldad”.

“Mi tía era de ayudar a la gente pero no les abría la puerta de la calle, los atendía a través de las rejas. Frecuentemente pasaban personas pidiendo u ofreciendo hacer algún trabajo, o vendiendo, por ejemplo, bolsas de basura”.

Dijo Sergio que desde la Fiscalía y la Policía le han pedido paciencia. “Quiero que los encuentren a los autores del asesinato de mi tía”, remarcó.

Al cierre de la charla, sin fotos y video, tal como lo solicitó, dijo que el domingo al mediodía previo al crimen salió de su casa a comprar y a las 19 fue hasta un negocio cercano y compró huevos. El lunes 1 de marzo a las 07:15, encontró a su familiar encerrada en el baño masacrada a golpes. Murió cuando era trasladada al hospital en una ambulancia.

“Como consecuencia de esta maldad ahora los vecinos viven con miedo, en una cuadra que no tiene cámaras de seguridad”, agregó el sobrino. Ese es uno de los elementos que dificultaron la investigación y por ello se buscan pistas en los sistemas de vigilancia privados.

El equipo de investigadores policiales que dependen de la ministra de Seguridad Nancy Sosa hace algunos días dijeron que la pesquisa estaba bien encaminada. A 15 días el o los culpables de matar a “Coca” Díaz siguen en libertad. ‘Tiempo que pasa, verdad que huye’, reza un viejo y repetido refrán.