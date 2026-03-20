El Centro de Día "La Esperanza" lanza un desesperado pedido de auxilio al gobernador

Parte de la carta enviada al Gobernador y a los medios. Foto: gentileza.

El Centro de Día "La Esperanza", una institución emblemática en la ciudad de San Luis, atraviesa actualmente una situación económica asfixiante que ha derivado en un reclamo público directo hacia las autoridades provinciales.



A través de una carta abierta dirigida al gobernador Claudio Poggi y la presentación de un petitorio de emergencia, las autoridades del centro denunciaron que no reciben las partidas presupuestarias correspondientes desde mediados de enero de 2026.

Parte inicial de la carta. Foto: gentileza.



Esta interrupción en el flujo de fondos estatales ha imposibilitado el pago de los salarios de los trabajadores y pone en serio riesgo la continuidad de los servicios básicos que brinda la entidad.



Los representantes de la institución han advertido en reiteradas ocasiones que se encuentran al borde del cese de actividades. Un eventual cierre dejaría sin atención terapéutica, alimentación y espacios de socialización a numerosos jóvenes y adultos con discapacidad que dependen diariamente de este dispositivo.



Esta preocupación es compartida por un grupo de madres, padres y familiares autoconvocados, quienes se sumaron formalmente al reclamo mediante un petitorio que exige medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de la Ley de Discapacidad en todo el territorio provincial.



La crisis financiera no solo impacta en los sueldos del personal, sino que también afecta de manera directa el transporte de los concurrentes y la calidad general de las prestaciones. La falta de recursos compromete servicios que son considerados indispensables para la calidad de vida de las personas asistidas, generando una situación de vulnerabilidad extrema.

Segunda parte de la carta. Foto: gentileza.



Los familiares recalcaron la necesidad de evitar que tanto los Centros de Día como los Centros Educativos Terapéuticos de San Luis se vean obligados a interrumpir sus tareas por falta de presupuesto.



Esta acción de "La Esperanza" se enmarca en una alerta generalizada que afecta a todo el sector de discapacidad en la provincia. Diversas instituciones locales han manifestado que el escenario actual es insostenible debido al marcado desfasaje presupuestario y la demora sistemática en el envío de las partidas.



La comunidad educativa y terapéutica permanece a la espera de una respuesta oficial que brinde previsibilidad a un sector que atiende a una de las franjas más sensibles de la sociedad puntana.

