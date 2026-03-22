San Luis FC y Gimnasia La Plata empataron en un gran partido

San Luis FC y Gimnasia y Esgrima La Plata empataron 2 a 2 en un gran partido que protagonizaron este domingo en la Villa Deportiva correspondiente a la segunda fecha del Apertura 2026 del torneo superior del fútbol femenino de AFA.



En un encuentro cargado de alternativas cambiantes, de muchas emociones e imprecisiones ambos equipos pudieron haber accedido al triunfo.

San Luis FC, tras el empate en 0 en la primera fecha ante Newell´s, hizo méritos ante un gran equipo como lo es “el lobo” platense que en la primera fecha goleó a Unión, 3 a 0.



Desde el arranque el choque entre San Luis FC y “el Lobo” platense fue muy luchado. En los 15 minutos iniciales se perfiló mejor la visita, pero el representativo puntano poco a poco fue marcando superioridad y estuvo cerca de ampliar el transitorio 1 a 0, que había estableció Florencia Cordero.

Después, las buenas intervenciones de Micheel Rengifo evitaron la caída de la valla de San Luis FC. A los pocos minutos, la expulsión de la platense Lucila Aste, marcó el final del primer tiempo.



Tras algunos ajustes en el entretiempo, Gimnasia y Esgrima arrancó con todo el segundo tiempo, y prácticamente desde “el vestuario”, a los 42”, Marilyn Esquivel de penal estableció la igualdad.



Sin embargo, la alegría le duró poco al conjunto visitante porque a los 4 minutos, volvió a aparecer en acción Florencia Cordero que aprovechó un pase de Leyes y un error de la defensora Anahí Arias para hacer besar nuevamente la pelota la red: 2 a 1.



Tanto el DT local, Leandro Páramo, como la entrenadora visitante. Silvana Villalobos, en los 25 minutos finales apelaron mucho al banco de suplentes.

A los 33’, cuando Gimnasia y Esgrima era todo corazón y pocas ideas, Florencia Gaitán en la primera oportunidad de gol que tuvo, aprovechó un rebote para sellar el 2 a 2.



Florencia Esquivel se perdió una buena chance de desequilibrar ante una defensa anfitriona desconcentrada e imprecisa.

En una contraofensiva Salinas se perdió una buena oportunidad en una rápida ofensiva de San Luis FC y en la reacción del “Lobo” volvió a intimidar Gaitán.

Fue un encuentro entretenido, con buenas definiciones y que en el final pudo ser para cualquiera de los dos, aunque con un leve margen para “el Lobo” platense que, con una jugadora menos durante los 45 finales, hizo méritos para marcar el tercero.

No obstante las lagunas que fueron aprovechadas por G.y.E. La Plata, San Luis FC hizo méritos para alcanzar la victoria, la que tanto anhelaban sus jugadoras como una muestra de cariño para Cintia Ramírez, referente de la institución. También para tomarse revancha con las bonaerenses, que en el torneo pasado eliminaron a San Luis FC en los play off.



Esta vez no pudo ser, pero hay tiempo para replantear, corregir y luchar para ganar.