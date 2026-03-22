San Lorenzo ya tiene director técnico

El entrenador argentino Gustavo Álvarez fue confirmado como el nuevo director técnico de San Lorenzo, de cara a las fechas finales del Torneo Apertura 2026.

El DT de 53 años se pondrá al frente del entrenamiento de este mismo lunes, para hacerse cargo del plantel de Primera en el próximo compromiso del club, el miércoles ante Deportivo Riestra.

Con 10 años de trayectoria como entrenador, el nacido en Lomas de Zamora viene de tener pasos exitosos por el fútbol chileno, al haber sido campeón con Huachipato en 2023 y subcampeón con la Universidad de Chile al año siguiente, además de alcanzar la semifinal de la Copa Sudamericana en la temporada pasada.