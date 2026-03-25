Plazas, luces y abandono en las calles: el sello de una gestión que no puede con la ciudad

Los contenedores están rotos en casi todas las cuadras. La imagen, tomada a inicios de marzo, muestra el estado de las unidades. A la fecha, nada ha cambiado. Foto: archivo.

El actual gobierno municipal de San Luis capital ha cumplido dos años y tres meses de gestión bajo un signo de interrogación que crece entre los vecinos. Lo que en campaña se presentó como una renovación estructural, ha derivado en una serie de intervenciones que muchos consideran superficiales y plagadas de impericias.



Con un fuerte ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores municipales y una marcada precarización de las condiciones laborales, la administración de Gastón Hissa se debate hoy entre anuncios de "puesta en valor" y una realidad cotidiana marcada por el deterioro de la infraestructura urbana.



Uno de los ejes centrales del oficialismo ha sido el programa "Puesta en Valor de 100 Plazas", una iniciativa que ha cosechado fuertes críticas por la bajísima calidad de los materiales empleados.



Según denuncian los propios usuarios, el mobiliario y las reparaciones muestran signos de rotura a los pocos días de ser inaugurados, lo que convierte a la inversión en un paliativo efímero.



Algo similar ocurre con el plan "Mejorando tu Cuadra"; a pesar de la propaganda oficial, el estado general de las calles sigue siendo deficiente, con baches profundos que el escaso mantenimiento no logra mitigar, dejando la sensación de que el pavimento nuevo es apenas una excepción en un mapa de abandono.



La problemática de la higiene urbana es, quizás, el punto más crítico de estos 27 meses. El Programa Ambiental Sostenible (PAS) ha quedado envuelto en una polémica dialéctica: el Intendente adjudicó la suciedad de la ciudad a la conducta de los vecinos, eludiendo la responsabilidad municipal sobre el colapso del sistema de recolección y el estado de los contenedores.



Mientras tanto, el transporte urbano no termina de reflejar un impacto positivo tras la incorporación de nuevas unidades, y el servicio de agua potable sigue siendo una deuda pendiente con barrios que reciben un suministro amarronado e insuficiente (en el mejor de los casos).



Con un "Plan Veredas" que traslada la responsabilidad económica de las baldosas al frentista y propuestas que parecen copias deslucidas de gestiones previas, el balance de esta etapa muestra una ciudad que, lejos de despegar de una buena vez, se encuentra atrapada en un mantenimiento mínimo.



La falta de ideas estructurales y la ineficiencia en la ejecución de las pequeñas obras proyectadas dibujan un escenario de descontento en una capital que sigue esperando soluciones de fondo para sus problemas históricos.

