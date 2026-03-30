Pascuas mágicas para la familia: el Conejo llega a Roma Multiespacio

Como una manera de celebrar las Pascuas, la ciudad se prepara para vivir una tarde llena de alegría, magia y entretenimiento pensada especialmente para los más chicos. Este año, el espíritu festivo se hará presente en Roma Multiespacio, con una propuesta que combina espectáculos, juegos y muchas sorpresas.

El encuentro invita a las familias a compartir una experiencia única, en un entorno preparado para estimular la diversión y la imaginación infantil.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un atractivo cronograma de actividades. Entre los principales espectáculos se destacan el show de Leo el Mago, que promete sorprender con trucos y humor, y la presentación del Show de Maru, pensada para entretener y conectar con los más pequeños.

Además, habrá zona de artesanos, sorteos de importantes premios y una zona especialmente diseñada para peques con propuestas recreativas.

Sin dudas, la aparición del Conejo de Pascuas, será uno de los momentos más fotografiados de la tarde.

El evento se desarrollará de 17:30 a 20 en Roma Multiespacio, ubicado sobre calle Gervasio Escudero (detrás del circo), un espacio que continúa consolidándose como punto de encuentro para propuestas culturales y familiares en la ciudad.

Las entradas tienen un valor accesible, pensado para que toda la familia pueda participar.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de marcas locales como La Tienda y Algo Grosso Juguetería, que apuestan a generar este tipo de actividades que fortalecen los vínculos familiares y promueven el disfrute colectivo.

Con un clima festivo asegurado, la invitación está hecha: una oportunidad ideal para que los niños celebren Pascuas de una manera diferente, rodeados de juegos, magia y sonrisas.

📍 Lugar: Roma Multiespacio – Gervasio Escudero (detrás del circo)

🕒 Horario: 17:20 a 20:00 hs

📞 Consultas y reservas por Instagram: multiespacioroma / Facebook: Roma Multiespacio/ Wts: 2664022311