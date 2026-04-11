Los sonidos del pasado, del presente y del futuro en un grupo que se ilusiona

Cuatro jóvenes villamercedinos de entre 20 y 22 años están dispuestos a mostrar un sonido propio, que conjugue la estética indie con los tintes pop y la afinidad por la música retro. Se bautizaron “Cristalina” y la semana pasada se presentaron en sociedad en las plataformas musicales con “Ilusión”, el primer tema del que será su EP.

En realidad, la banda recorre bares y escenarios de su ciudad hace más de un año, siempre con la idea clara de construir una sonoridad propia. Para remontarse a la génesis de la agrupación es necesario viajar a las infancias del guitarrista Dylan Cooper y el baterista Agustín Mora, quienes tuvieron varios proyectos en conjunto.

En uno de ellos sumaron a Sebastián Flores, quien se haría cargo de la voz y la guitarra. Ya en la facultad se sumó el bajo de Elías Sánchez, cuyo padre, Cany, le puso el nombre a la banda. “Un día escuchó la grabación de un ensayo –recordó Agustín- y dijo que la guitarra de Dylan sonaba muy brillante, muy cristalina. Nos gustó porque conectaba mucho con el sonido que buscábamos”.

Desde que decidieron incorporar el nombre y crecer como “Cristalina”, el grupo se mantuvo con la formación de cuarteto, hasta que recientemente se sumaron los teclados de Sol Guanquinchay, para dar además un corazón femenino a la agrupación.

El EP está compuesto de cuatro canciones grabadas en La Casa de la Música y mezcladas y masterizadas por Martín Valenzuela en Hábitat Estudio. La primera de ellas, "Ilusión" ya se puede escuchar en las plataformas y es un rock de guitarras, muy bailable, sobre una relación que tiene un final anticipado.

De gustos variados en cuanto a la música, “la base compartida es el indie y el pop, aunque tenemos una fuerte influencia de lo retro. Esa mezcla entre lo actual y lo clásico es lo que termina por definirnos”, concluyó el baterista.

Aunque en los últimos meses la concentración estuvo puesta en el EP, los chicos no dejan de lado su placer por tocar en vivo. De hecho, Mora dijo que “siempre estamos buscando nuevos espacios para tocar y mostrar lo que hacemos”. En ese plan, el 1 de mayo tienen una fecha confirmada en Stone bar que los tiene muy entusiasmados ante la posibilidad de tocar el material nuevo y, con eso, dar inicio a una nueva etapa.