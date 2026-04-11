Barrer la vereda y las reflexiones de la vejez en el teatro mercedino

Dos ancianas, vecinas, tiene como ocupación principal en sus vidas barrer la vereda, una rutina infinita que las salva de la soledad y del olvido. A partir de allí tejen, como tejen las abuelas ropas para sus nietos, sus historias en una tragicomedia villamercedina que el domingo tendrá su segunda función.

La obra se llama “Chusmas” y tras el estreno el mes pasado en la comunidad Aguaribay, una casa cultural del Barrio Estación de Viila Mercedes, ahora afrontan la segunda presentación –el domingo 12 a las 18- en “El patio de la Beba”, de Mestre 485, con entradas a 15 mil pesos. La protagonizan dos reconocidas actrices de la ciudad, Belén Pueta y Virginia Díaz, quienes llevan más de 10 de teatro con su grupo “Las paiasas”. Para la pieza sumaron a la música y compositora Guadalupe Mediavilla, conductora con su acordeón de una trama con vaivenes emocionales.

“La obra nos hacen reflexionar sobre temas profundos de la vida como el amor, el dolor, el odio, la muerte, los vínculos”, dijeron las protagonistas.

La fusión de géneros como el clown y el grotesco hace que la obra se convierta en “un ensamble artístico de diversos lenguajes, que nos llevan desde el humor y lo poético, a transitar reflexiones profundas del ser”, dijeron las actrices.

La historia sumerge al público en el mundo surrealista de recuerdos confusos, representaciones, deseos, que se enciman y entremezclan, como en una especie de demencia senil poética. “La alegría, el amor como la pulsión de vida, luchan contra el dolor y el resentimiento como la pulsión de muerte, en el péndulo de la vida de un infinito recuerdo”, agregaron las artistas, quienes comenzaron a gestar la pieza en enero del 2024, en base a textos del ilustrador Pablo Bernasconi.

“La obra –continuaron las protagonistas- nos hacen reflexionar sobre temas profundos de la vida como el amor, el dolor, el odio, la muerte, los vínculos”.

Desde su concepción, Pueta, Díaz y Mediavilla pensaron la obra para que gire por la ciudad en “una apuesta al a la cultura y al arte como herramienta de transformación social”. Como sucedió en el estreno en un escenario en la vereda, se presenta en espacios no convencionales, como patios o plazas.