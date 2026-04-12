Ató de pies y manos y abusó de su sobrino pero recibió una pena ínfima

Como según los jueces que escucharon las declaraciones los abusos que sufrió un nene no llegaron a consumarse, el tío del menor fue condenado solo a cuatro de prisión, una pena muy escasa si se tiene en cuenta la gravedad del delito investigado.

El monto resultó aún menos pesado tras el pedido de dos fiscales que actuaron en el debate y solicitaron una condena de 14 años de prisión para el procesado, un hombre de 26 años con domicilio en la zona rural de San Francisco del Monte de Oro y que vivía al frente de la casa de la víctima.

En el hecho investigado, el imputado se cruzó hasta la casa donde estaba el nene, le pateó el triciclo con el que jugaba y lo llevó a la habitación de su vivienda, donde lo ató de manos y pies para cometer el ataque sexual.

La fiscal Virginia Palacios aseguró que el nene todavía sufre los daños psicológicos por los hechos aunque no físicos, ya que la pericia médica indicó que en el cuerpo del menor no había lesiones que señalaran un acceso carnal.

Fue entonces en los exámenes psicológicos donde aparecieron las señales de abusos. El chico tiene “conductas hipersexualizadas, conocimiento sexual inapropiado para su edad” e hizo dibujos en donde estaba su agresor.

La defensa tomó la pericia médica como su principal arma y dijo que la madre del menor estaba en un estado “psíquico limitado” por lo que su testimonio no debería tenerse en cuenta.