Se frena el juicio por el crimen del policía en Cortaderas y crece la tensión

La causa por el asesinato del oficial Renato Fuentes en Cortaderas sumó un nuevo capítulo cuando en una audiencia clave se resolvió frenar momentáneamente la elevación a juicio. La decisión llegó tras un planteo conjunto —y poco habitual— entre la defensa y la querella, que solicitaron ampliar la investigación por 30 días.

El hecho, ocurrido en septiembre de 2024, está caratulado como robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa. Durante la fuga, tras el violento asalto, los delincuentes se enfrentaron con la Policía: uno de ellos murió horas después, mientras que el otro, Daniel "Ringo" Lescano, permanece detenido desde entonces.

En la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de Jorge Pinto, ambas partes coincidieron en que la investigación no está agotada. Gustavo Reviglio, representante de la viuda de Fuentes (Nancy Vallavabriga) y la defensa de "Ringo", a cargo de Soledad Poma de Otaegui, sostienen que podrían existir más implicados y apuntaron incluso a posibles irregularidades en el accionar policial durante las primeras diligencias.

En contraposición, el Ministerio Público Fiscal rechazó ese planteo. Los fiscales, Marcelo Saldaño y Lucila Giampetrucci, sostuvieron que no hay evidencia de otros participantes y que la causa está en condiciones de avanzar a juicio oral con un único imputado. En esa línea, remarcaron que los plazos procesales deben cumplirse sin más dilaciones.

El contraste dejó expuesta una fuerte tensión: mientras la querella —en representación de la familia de la víctima— y la defensa reclaman profundizar la investigación, la fiscalía insiste en cerrar la etapa y llevar el caso a debate.

Finalmente, el juez resolvió suspender los plazos vinculados a la acusación y remitir la discusión al Tribunal de Impugnaciones, que deberá definir si concede la prórroga solicitada.

Por el caso sigue detenido el único acusado, quien participó de la audiencia de manera remota. La decisión judicial abre un escenario incierto: el juicio se demora y crecen las dudas sobre si la historia del crimen está completamente contada.