Las Pascuas se vivieron de una manera especial

Mientras afuera el domingo de Pascua transitaba un día gris y lluvioso, adentro de Roma Multiespacio el color se adueñó de decenas de chicos y familias que pasaron una celebración entre música, diversión y artistas que alegraron la tarde.

Pero la estrella central del encuentro realizado en el espacio del sur de la ciudad fue El Conejo de Pascuas, quien se llevó la atención de todos los chicos y pasó un largo rato sacándose fotos con los nenes y las nenas que quisieron tocarlo y llevarse un recuerdo.

La tarde pascual en Roma tuvo mucha actividad en el escenario central, donde hubo música, sorteos y una pantalla gigante, pero también en los alrededores con peloteros, espacios de fotos, una cantina llena de pochoclo dulce, atriles para que los chicos dibujen y un paseo de artesanos con trabajadores en cuero, vendedores de miel y muñecos tejidos.

Además de los juegos varios que se desarrollaron durante toda la tarde, en la primera parte del show artístico, el mago Leo Funes demostró su capacidad para entretener a los más chicos y Maru llevó toda su simpatía y su animación especial para los más chicos.