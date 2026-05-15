Las chicas de San Luis FC perdieron con Independiente en Villa Domínico

Un solitario gol marcado por Oriana Villa a los 28 minutos del primer tiempo terminó por definir un muy chato partido que San Luis Fútbol Club perdió en su visita a Independiente de Avellaneda. El encuentro, válido por una nueva fecha del torneo femenino de AFA, dejó al equipo puntano en la mitad de tabla.

Aunque la abulia fue la sensación más repetida del partido, las puntanas tuvieron algunas posibilidades en el primer tiempo que, sin embargo, terminó a favor de las locales que marcaron en una jugada de muchos rebotes en el área.

En el segundo SLFC tenía la obligación de salir a buscar el empate pero más allá de algunas buenas intenciones de Victoria Vázquez no pudo encontrar los caminos hacia el arco de Ochonga. Eso, más el conformismo de “Las Diablas” conformó un partido con poco para destacar.

Leandro Páramo, el DT puntano, intentó adelantar el equipo con los ingresos de Juanita Díaz y Florencia Cordero, relegadas en los últimos partidos, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para encontrar el empate. De hecho, Independiente tuvo la oportunidad de estirar la ventaja pero Oriana Buscalia malogró un penal a los 30 minutos del segundo tiempo.

La segunda derrota de las chicas –que suman cuatro empates y una victoria- las ubica provisoriamente en el décimo puesto de la tabla de posiciones.