Tiene TDAH, juega en el Granada, es streamer y extraña San Luis

Radicado hace 11 años en España, Sergio David Basualdo Diaz tiene muchas actividades: va a la escuela, juega al fútbol, tiene un canal de streaming y escribe canciones. De todas, la que más lo entusiasma es la faceta deportiva, que se complementa con su participación en la Primera División de Liga Inclusiva de España.

Sergio tiene 21 años y es defensor del Granada Genuine, la sucursal del Granada Fútbol Club que participa en el torneo especialmente diseñado para personas con discapacidad. “En la Liga se usan los escudos de los equipos más grandes de España”, dice con entusiasmo el joven, que tiene recuerdos imborrables de su paso por San Luis.

El barrio Cerro de la Cruz, la escuela "Carlos Juan Rodríguez" y la CAI son los vínculos sentimentales que Sergio mantiene con San Luis, además de sus abuelos, sus tíos y algunos primos con los que se comunica periódicamente por Whats app.

Cuando tenía 5 años y vivía en San Luis, el joven fue diagnosticado con TDAH, una patología que no le impidió, ni antes ni ahora, hacer todo lo que le gusta. En una charla con El Diario, Sergio dijo que lleva una vida normal, “aunque hay veces que me pongo más nervioso que otras”.

El futbolista nació en San Martín, en Mendoza, el 24 de febrero del 2005, pero cuando tenía solo un año su familia llegó a San Luis, “donde crecí y viví parte de mi vida”, agregó el muchacho, quien dijo que por más que haya nacido en la provincia vecina se considera puntano.

A los 11 años, Sergio se fue a vivir a España con su madre y su hermano, “en busca de una vida mejor” y tras los pasos de su padre, que se había radicado en Granada un par de años antes. Se inscribió en el colegio Luis Pastor, especializado en educación especial, donde tiene una clase llamada Aula Sicar, donde comparte con otros chicos su experiencia.

“Los profes se dedican a enseñarnos cómo sobrellevar y entender más las cosas de los caminos de la vida”, reseñó el puntano, quien dijo que aprovecha los recreos escolares para jugar a la pelota con sus amigos. Gracias a la escuela, el joven pudo entrar al Granada Genuine.

Aunque describe a su ciudad actual como “linda y llena de historias muy increíbles”, San Luis guarda un recuerdo especial para él. “Lo que más extraño es la familia, los amigos y las comidas”, sostuvo.

En su canal de YouTube, Serxuk, Basualdo sube sus creaciones musicales y ya reunió más de 500 suscriptores. A poco de arribar a España, el joven se dedicó al Kickboxing, un deporte que practicó durante un mes y medio.

“Tengo recuerdos muy bonitos de San Luis, me acuerdo de don Horacio, presidente de la CAI, que me hizo entrar al fútbol del club. Y por supuesto de mis compañeros que me ayudaron a adaptarme”, agregó el defensor, quien jugó al fútbol en San Luis desde los 7 hasta las 9 años.

Los amigos de Sergio en San Luis tienen un lugar especial en su corazón. Dijo que todos eran “muy buenos, educados y simpáticos” y que también son “parte de mi vida”, aunque ya no mantenga el trato que tuvo con ellos en su infancia o cuando venía de vacaciones a San Luis.