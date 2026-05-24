Fuerte descargo contra el Gobierno por las trabas para acceder a viviendas

El drama habitacional y las dificultades para acceder a una vivienda digna en el interior de San Luis volvieron a quedar en el centro de la escena tras la publicación de una vecina que se viralizó rápidamente en las redes sociales.



A través de un encendido descargo, la usuaria expuso las profundas contradicciones e incongruencias de las políticas habitacionales del Gobierno provincial, reflejando el padecimiento de los sectores de menores recursos ante los inaccesibles requisitos burocráticos.



La publicación de la usuaria de Facebook, Moni Funez, relata la frustración de haber salido supuestamente favorecida para una vivienda social del programa "Tenemos Futuro", orientada teóricamente a personas de bajos recursos.



Sin embargo, la mujer detalla con indignación la imposibilidad de cumplir con las exigencias oficiales: "Nos piden que tenemos que tener un terreno con escrituras a nuestro nombre", explica, cuestionando cómo una familia que no puede afrontar cuotas elevadas va a disponer de los fondos para adquirir una propiedad o costear trámites de sucesión y mensura. La damnificada, que se identificó como madre soltera con una hija estudiante y recientemente desempleada, calificó la situación como una burla que "se caga en la ilusión de la gente".

La publicación que generó un debate urgente en las redes.



La publicación, que incluye la fotografía de un modelo de vivienda de autoconstrucción, despertó una ola de reacciones y comentarios brutales por parte de otros ciudadanos que se sintieron plenamente identificados con el reclamo.



Entre las respuestas de apoyo, Mónica criticó la adjudicación de los planes afirmando que "le dan casa a quienes ni la necesitan". En sintonía, Carlos respaldó la queja original al expresar: "Es una burla pedirle a la gente un terreno propio para hacerle la casita, es una tomada de pelo, ese plan no sirve para nada".



El descontento social hacia la gestión política se hizo aún más evidente con el comentario de Edgardo, quien sentenció: "Así estamos, con un país donde los políticos siempre están con la mentira. Pero a la hora de votar, te muestran los dientes", una postura que fue severamente sintetizada por Dominga al manifestar que las autoridades "no tienen vergüenza".



El caso expuesto reabre la polémica en la provincia sobre el verdadero alcance y la viabilidad de los programas de vivienda estatales en un contexto de creciente vulnerabilidad económica.