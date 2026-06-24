Una obra de teatro puntana con buena recepción, aplausos y menciones en Córdoba

El éxito que tuvo en la provincia “Criaturas migrantes”, la obra de teatro de “Laboratorio de sueños”, se vio reflejado también en la participación de la pieza en “Vamos que venimos”, un festival cordobés donde la historia puntana obtuvo cuatro menciones por parte del jurado.

La obra se estrenó en San Luis en septiembre del año pasado y tuvo su función despedida de la temporada hace algunos días, luego de un extenso recorrido que abarcó numerosas funciones en escuelas de toda la provincia. Con los fondos recaudados en esas presentaciones, el grupo financió su participación en el festival de la provincia vecina.

El encuentro está destinado al teatro adolescente y se realiza hace nueve años de modo itinerante en todo el país y otros puntos de Latinoamérica. Es la primera vez que un grupo puntano participa del encuentro luego de que aceptaran su postulación y quedara seleccionado.

Todo el esfuerzo del elenco finalizó con cuatro menciones especiales por parte de los evaluadores que además dieron muy buenas devoluciones a la participación puntana. Los logros fueron por “Actuación colectiva”, “Puesta en escena de género en Teatro Musical”, “Abordaje y apropiación de temática ambiental y problemáticas adolescentes” y la individual para la actuación de Lain Zerpa.



“Fue una instancia de aprendizaje e intercambio para todos, todos los elencos presentaron sus obras y la nuestra fue recibida de modo increíble por el público del festival”, dijo Rosario Finelli, una de las responsables de la puesta en escena de “Criaturas migrantes”.

Otra de las cosas que se valoró de la visita a Córdoba fue la participación de los actores puntanos en talleres y espacios de intercambio que tuvo el festival. Además, Rosario dictó un taller intensivo sobre Máscara neutra, que tuvo mucha aceptación entre los asistentes.