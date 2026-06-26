  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Viernes 26 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Viernes 26 de Junio de 2026

EN VIVO

Mundial 2026

Senegal goleó a Irak y sueña con los 16avos

Los goles del 5-0 los convirtieron Habib Diarra, Ismaïla Sarr, Pape Gueye por duplicado y Iliman Ndiaye.

Por redacción
| Hace 2 horas
Senegal goleó a Irak y sueña con los 16avos en el Mundial 2026. Foto: NA.

Senegal goleó 5-0 a Irak por el Grupo I del Mundial 2026 y finalizó en la tercera posición, loq ue sigue soñando con el posible paso a los 16avos de final.

 


Los goles del encuentro que se disputó en el BMO Field de Canadá, los convirtieron Habib Diarra, Ismaïla Sarr, Pape Gueye por duplicado y Iliman Ndiaye.

 


El conjunto asiático terminó último en el Grupo sin puntos y con una fase de grupos para el olvido.

 


NA.
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo