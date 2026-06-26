Senegal goleó a Irak y sueña con los 16avos
Los goles del 5-0 los convirtieron Habib Diarra, Ismaïla Sarr, Pape Gueye por duplicado y Iliman Ndiaye.
Por redacción
| Hace 2 horas
Senegal goleó a Irak y sueña con los 16avos en el Mundial 2026. Foto: NA.
Senegal goleó 5-0 a Irak por el Grupo I del Mundial 2026 y finalizó en la tercera posición, loq ue sigue soñando con el posible paso a los 16avos de final.
Los goles del encuentro que se disputó en el BMO Field de Canadá, los convirtieron Habib Diarra, Ismaïla Sarr, Pape Gueye por duplicado y Iliman Ndiaye.
El conjunto asiático terminó último en el Grupo sin puntos y con una fase de grupos para el olvido.
NA.
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11 de noviembre de 2023