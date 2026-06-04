Dos clásicos abren junio en las salas de San Luis

Con dos películas que remiten al pasado y van camino a convertirse en clásicos, los cines de San Luis inician junio a la espera de los próximos tanques que se avecinan. Por lo pronto, “Amos del universo”, basada en la inolvidable “He-Man”, y la sexta entrega de “Scary movie” son los estrenos del 4 de junio.

La primera de las producciones es la historia de Adam, el príncipe de 10 años que se estrelló en la Tierra en una nave espacial y fue separado de su espada mágica, el único vínculo que le quedaba con su hogar en Eternia.

Veinte años después de esa pérdida, el joven encuentra su arma y regresa a su planeta, donde descubre que su casa fue destruida por Skeletor. Teela, Man-at arms y otros personajes de la icónica serie también son parte de la historia.

La otra propuesta que se verá tanto en Cinemacenter de San Luis como en Cines Fénix de Villa Mercedes es la paródica sexta parte de “Scary movie”, la reconocida historia de terror cómico que en su primera entrega, en el año 2000, prometió que no tendría secuelas. Ya va por la sexta.

Un cuarto de siglo más tarde, los personajes regresan en la mira del mismo asesino y con la misma visión satírica al cine de terror, donde ninguna franquicia del género queda a salvo de la mirada aguda de los protagonistas.