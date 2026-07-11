José Riccardo: “Trabajo para construir una alternativa al gobierno empobrecedor”

José Riccardo, ex diputado nacional y ex rector de la Universidad Nacional de San Luis, salió a marcar la cancha de cara a la interna radical y se distanció públicamente del gobierno de Claudio Poggi.

Riccardo fue contundente: "Me preguntan y soy claro. Trabajo como uno más para construir una alternativa al gobierno empobrecedor de Poggi".

El dirigente apuntó contra la administración actual y la definió como "un gobierno insensible al sufrimiento de la gente. Un gobierno que ahoga la industria, el comercio, la producción, la inversión, con más y más impuestos".

También denunció la situación de los trabajadores estatales: "Un gobierno incapaz de generar trabajo y un gobierno en el que cuando un empleado público, un trabajador, un docente quiere reclamar por algo que cree justo y es su derecho, recibe aprietes, amenazas o lo echan del trabajo".

Y cerró con un mensaje a los puntanos: "Los sanluiseños nos merecemos vivir en una provincia de libertad. Nos merecemos vivir en una provincia próspera. No merecemos vivir en una provincia en la que no tengamos la alegría de vivir".

Con estas declaraciones, Ricardo se distancia del actual presidente de la UCR Puntana, Juan Álvarez Pinto, y deja en claro su postura de cara a lo que viene.

En octubre la Unión Cívica Radical puntana debe votar autoridades. En ese marco, Ricardo indicó que desde su espacio impulsarán el fin de la alianza con el gobierno provincial.

De esta manera, la interna de la UCR suma tensión y podría redefinir el escenario político de San Luis en los próximos meses.